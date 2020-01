La comarca mirobrigense recela ante el anuncio del  modelo de atención sanitaria en el medio rural

Viernes, 10 de enero de 2020

“NUESTRO MÉDICO SE QUEDA”, así se llama la campaña que desde el partido socialista de la Provincia de Salamanca ha iniciado para exigir que se retire el documento marco publicado por la Junta de Castilla y León, el cual anuncia el nuevo modelo de atención sanitaria en el medio rural presentado por el Partido Popular y sus aliados de Ciudadanos.

Para los socialistas, este modelo de atención sanitaria es terriblemente agresivo contra los pueblos y entornos rurales de Castilla y león, basado en la supresión de la asistencia sanitaria ordinaria (esto es, en horario semanal preestablecido), que será sustituida por atención a demanda o cita concertada. Es decir, ya no se dispondrá en la inmensa mayoría de los consultorios locales a médicos y enfermeras en su horario semanal, sino que sólo se desplazarán previa cita o a petición del paciente.

El documento, publicado en la web de la Junta de Castilla y León en noviembre de 2019, proclama que su objetivo es “agrupar consultorios”, tal y como se indica en el apartado denominado Organización de la atención primaria que consistiría en concentrar la asistencia médica en el Centro de salud y en un número pequeño de Consultorios locales, que pasarán a denominarse Consultorio Local de Agrupación (CRA).

El resto de consultorios pasarán a denominarse Consultorios de Proximidad (C-PROX). La atención en estos Consultorios de Proximidad se realizará en función de las necesidades sanitarias de la población, bien a petición de los usuarios o bien por iniciativa de los profesionales.

La campaña “NUESTRO MÉDICO SE QUEDA”, según palabras del Diputado Provincial socialista por la Comarca de Ciudad Rodrigo Carlos Chanca, “está abierta a Ayuntamientos de cualquier color político”, “puesto que la forma de hacer política en los pueblos muchas veces no coincide con la visión real que tiene un Alcalde de un pequeño municipio”.

La campaña es visible por toda la Provincia salmantina tras la colocación de una pancarta sin siglas partidistas en las fachadas y consultorios médicos del centenar de Ayuntamientos por toda la provincia de los pueblos en contra de la reforma, concretamente son quince pueblos de la comarca mirobrigense que están en desacuerdo, de momento sólo se han movilizado los del PSOE.

Según Chanca, hay vecinos que han pedido pancartas para colocarlas en sus fachas y balcones particulares, en cuanto a los Ayuntamientos gobernados por PP y CS han sido los concejales de la oposición (socialistas) quienes colocarán las pancartas en lugares públicos o en edificios particulares con el fin de que su localidad se sume a esta campaña de “desmantelamiento sanitario” declara el diputado provincial.

Ciudadrodrigoaldía.es se ha puesto en contacto con buena parte de alcaldes del PP y CS de la comarca mirobrigense, y todos apuntan a la poca información que tienen, puesto que no saben de qué forma les afectará en su municipio, afirmando que en caso de perjuicio a su población lógicamente se movilizarían de alguna forma y manifestarían su desacuerdo ante su partido, mostrando alguno de ellos cierto malestar por la falta de información detallada por parte de sus representantes políticos de su misma sigla. Del mismo modo se muestra algún alcalde del PP que recientemente se han hecho obras de acondicionamiento del consultorio médico financiadas por la Diputación de Salamanca, con lo cual no ven peligrar su centro médico, pues sería una incoherencia entre ambas entidades.

Otros alcaldes del PP con cargos en la Diputación provincial como Manuel Rufino, primer edil de la Fuente de San Esteban tachan la campaña del PSOE de “falacias y ganas de confundir a la población, puesto que el Presidente de la JCYL les ha dejado muy claro que no va a desaparecer ningún consultorio ni ningún médico, tampoco se van a disminuir los servicios sanitarios” por lo que no ve que la reforma vaya a ser perjudicial para nadie.

Por otra parte el Diputado provincial del PSOE por la comarca de Ciudad Rodrigo, Carlos Chanca junto a sus compañeros de partido, se muestra muy preocupado por las ideas de la derecha, indicando que “ uno no puede erigirse como adalid contra la despoblación y al mismo tiempo atacar al medio rural con políticas de merma o supresión de servicios básicos como la sanidad. Esta reforma supone un hachazo al medio rural y a algo tan sensible como la asistencia sanitaria, un pilar básico de nuestro sistema. No se puede vaciar y vacilar a nuestro territorio, ante esto nos tendrán en frente y movilizados hasta que la Junta, liderada por PP y Cs, pongan fin a este despropósito“

Otros alcaldes del PP como Urbano Chamorro, primer edil de la localidad de Agallas, reconoce que la información que tiene es insuficiente pero estaría en desacuerdo con la eliminación de la consulta del facultativo médico durante tres días a la semana que ahora tienen, puesto que hay gente que no tiene medios para desplazarse a otras localidades en caso de ponerse enfermos, siendo a su parecer una medida en contra de fijar población sumada a la que recientemente han sufrido con el transporte público.

Julián Fandiño, presidente de la Mancomunidad Alto Águeda y alcalde popular de Campillo de Azaba, coincide en la falta de comunicación con los dirigentes de la Junta al respecto, pero estaría también en contra de cualquier maniobra que vaya a quitar servicios tanto a su localidad como a la de cualquier asociado, “en esto estamos de acuerdo todos los asociados que representamos a cualquier sigla política” indica.

Es evidente que existe todavía una desinformación ante la ciudadanía y ante los alcaldes de estos municipios, no sólo de los nombrados sino de más de una decena preguntados por este medio de comuicación, puesto que aún nadie sabe el perjuicio o ventaja que tendrá la reforma sanitaria que está en el tintero, solamente el Partido Socialista parece tener claro que dicha reforma sanitaria va a ser perjudicial y un paso atrás para luchar contra la España vaciada, la polémica y preocupación está servida, bien sea por la falta de convicción o el recelo a manifestarse en contra de las posturas de partido. Lo que si es cierto, es que todas las opiniones coinciden en que hay que dotar y mejorar la sanidad y comunicación en la comarca, muy por debajo de las prestaciones en otras Comunidades Autónomas.