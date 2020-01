¿Padres primerizos? Mejora la seguridad de tu bebé con estos consejos

Viernes, 10 de enero de 2020

Aunque pueda parecer una obviedad, los padres no conocen realmente lo que supone tener un bebé hasta que no lo viven en sus propias carnes y llegan hasta esta etapa con ciertos temores

Dar a luz a un bebé es siempre una buena noticia, y especialmente en España, que mantiene una de las tasas de natalidad más bajas en la Unión Europea. Pero cuando una mujer se queda embarazada, ya sea para gestar a su bebé en solitario o con una pareja, si se trata de la primera experiencia, si se es primeriza, los nervios siempre pueden jugar malas pasadas.

Las madres y padres primerizos siempre intentan volcar todo el interés en la crianza de su bebé y en su seguridad. De manera previa al nacimiento, ya durante el embarazo cuidan todo el proceso para que nada salga como no debe. Una vez se supera la experiencia de tener un bebé, si llegan nuevas oportunidades, todas las etapas ya vividas se llevan con un talante más positivo, más tranquilo, sin tantos miedos.

Para reducir en la medida de lo posible esos miedos, a continuación os mostramos algunos consejos que ayudan a sentirse más seguros con el bebé, tanto cuando se esté con él como cuando haya que dejarlo con otras personas o descansando en su habitación.

Aplicaciones que actúan como los tradicionales vigilabebés

Los padres primerizos siempre tienen incertidumbre cuando sus hijos pequeños duermen y no pueden ver si están bien o mal. Los vigilabebés e intercomunicadores son muy prácticos, pero por lo general tienen un precio un tanto elevado.

En las tiendas de aplicaciones vemos muchas herramientas de este tipo que juegan el mismo papel, y son más económicas que los vigilabebés, de hecho algunas de ellas con esta función son incluso gratuitas. En esta página web podemos comprobar cómo funcionan algunos de los mejores vigilabebés del mercado.

Los propios vigilabebés incorporan una aplicación propia para controlar el estado de su bebé desde el teléfono móvil. Hoy en día, gracias a la conexión a internet y después de sincronizar al menos dos dispositivos, las madres y padres pueden escuchar al bebé desde su smartphone y quedarse más tranquilos comprobando que todo está en perfecto estado.

Con el objetivo de que estas aplicaciones sean más intuitivas y modernas, las herramientas deben estar diseñadas por desarrolladores profesionales, como es el caso de qode. En su web ofrecen todos los detalles sobre su funcionamiento y sus vías de contacto para poder obtener más información adicional.

Proteger bordes y esquinas con cerraduras y zonas acolchadas

Cuando el bebé llega a casa, y sobre todo cuando empiezan a pasar los primeros meses y el pequeño o la pequeña comiencen a gatear y a andar, es importante tomar medidas de protección básicas para que no se haga daño con esquinas de muebles, paredes, enchufes, que no abra armarios, barreras de protección en escaleras, etc.

Este grupo de acciones incluye también mantener a los pequeños alejados de los electrodomésticos, especialmente de aquellos en los que los niños puedan sufrir accidentes o incidentes graves.

En el mercado existen lavadoras con puertas que no se pueden cerrar si el niño se mete dentro de la misma. Aunque pueda parecer algo inusual, se han dado casos de niños que se meten dentro de la lavadora y cierran la puerta, pensando que es un juguete más.

Con el resto de electrodomésticos hay que tomar decisiones similares, buscar modelos que sean a prueba de pequeños, que no estén a su alcance y que tengan modos para evitar accidentes domésticos.

Los sistemas de retención infantil en los vehículos

Ya sea estando embarazada o una vez que se da a luz al bebé, incorporar en los vehículos sistemas de retención infantil no debe ser una práctica obligada por ley, sino una decisión propia encaminada a mejorar la seguridad del pequeño.

Una vez adquirida la silla o el sistema de retención infantil, no basta con elegir un modelo de calidad y garantías, sino que es importante colocarlo bien siguendo las instrucciones del fabricante y, lo más importante, llevar a cabo una conducción segura, sin riesgos, prudente.

En la fase previa a tener el bebé, durante el embarazo, aunque no hay que utilizar todavía el sistema de retención infantil, si se hace necesario tomar una serie de medidas que ayuden a prevenir daños en el feto en caso de algún accidente.

Así, se aconseja situar la banda superior del cinturón entre los pechos, y la parte inferior por debajo del abdomen, a la altura de las ingles, para evitar que un frenazo brusco haga daño a la madre y al feto. Además, si en los últimos tres meses de embarazo el feto ha crecido mucho, es recomendable utilizar un cinturón especial para embarazadas.

Estos cinturones colocan la banda inferior debajo del abdomen y para ser denominados como tal deben cumplir las normas de seguridad europeas ECEr16 y estar certificados.