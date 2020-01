Aitor Larrazábal, sobre la posible salida de Gio: “Hoy me ha dicho que se quiere quedar en el Salamanca UDS”

Viernes, 10 de enero de 2020

Aitor Larrazábal, técnico del Salamanca UDS, analizó el duelo que medirá este sábado a su equipo frente al Arenas de Getxo en la rueda de prensa previa al encuentro.

Sensaciones antes del partido: es un campo complicado porque el club local ha cambiado de campo y no está en las mejores condiciones. Esperamos aún así que no esté tan mal como en otros partidos. Necesitan los puntos después de enlazar dos partidos consecutivos perdiendo. Tienen buenos jugadores en la parte ofensiva. Nosotros llegamos con las mejores sensaciones después de haber sumado cuatro puntos en los últimos dos partidos. Nos tenemos que acostumbrar a puntuar fuera de casa.

Precedente de la primera jornada: el Arenas ha cambiado la forma de jugar con respecto al primer partido de liga. Era un equipo con diferentes jugadores a lo que había sido el Arenas de los últimos años y, sin embargo, más jugón. Al Salamanca le vino bien en esas fechas. Se pudo hacer un juego vistoso y los tres puntos se quedaron en casa. Ellos han cambiado en todo, el campo no permitirá tampoco mucho juego. Tenemos que ir preparados para lo que puede suponer el campo y sabiendo que tenemos que competir. Tenemos que sumar de tres en tres, pero siendo conscientes de que lo importante es sumar.

Bajas: es la primera semana que parecía que estaríamos todos, pero perdemos a One. No ha habido una semana de estar todos al cien por cien, pero tenemos un número importante de jugadores disponibles.

Mercado de fichajes: yo he contactado con varios jugadores y varios representantes. Ahora falta que nos sentemos con la Inteligencia Deportiva para ver que jugadores pueden venir. Primero hay que tener claras las salidas de los jugadores. Si estamos en la misma sintonía el club y yo veremos que jugadores pueden llegar. De momento toca esperar, pero el lunes estaremos sentados y veremos. Buscamos un extremo. y un delantero. Altube está haciendo un gran trabajo en estos partidos. Lo más rápido posible es hacer un listado de jugadores de los que prescindir.

Inteligencia Deportiva: yo tengo la facilidad de conocer el mercado más que la Inteligencia Deportiva en estos momentos. Voy a hacer 200 partidos e liga y conozco bastantes jugadores. Tengo acceso a los jugadores y a los representantes. Octavio llega de México hoy y la semana próxima tendremos una reunión para ver que jugadores han contactado ellos de fuera y los que he contactado yo. Me da igual la nacionalidad de los jugadores, quiero que mejoren lo que tenemos.

Lateral izquierdo: Crespo jugó el otro día después de dos entrenos y llegó un poco justo. Le tocó marcar a Calvillo, uno de los mejores de Osasuna B y pudo sufrir. Cuando analizó los partidos no solo veo la jugada que llega por la izquierda. En los goles hay una cadena de errores. No es la posición que más necesita cambiar ahora el club. Hay otras posiciones a las que necesitamos dar un salto de calidad.

Carmona: lo vimos un rato contra el Astorga creo recordar. Es un jugador vertical que puede tener un sitio. Habrá que tomar una decisión conjunta con la Inteligencia Deportiva para ver si es el perfil que se adapta a nuestras necesidades.

Gio: él me dijo que quería salir. Un jugador que no tiene puesta la cabeza en el club creo que no puede dar todo. Hoy me ha dicho que se olvida de salir y cuento con él.