Las mejores medidas de seguridad para el coche y el hogar

Viernes, 10 de enero de 2020

Una costumbre que debemos mantener para la seguridad de un edificio es no abrir nunca la puerta de entrada ni el portal a desconocidos, a veces nos llaman al portero automático personas que no conocemos y nos piden que le abramos el portal

Los robos en el hogar y en los vehículos siguen copando la mayoría de las denuncias. Según las últimas cifras, durante el año pasado se produjeron más de 110.000 robos con fuerza en domicilios y 45.000 vehículos fueron sustraídos. Unos números que deben alertar a cualquiera para tratar de reforzar la seguridad de su hogar y su coche.

Es por esta razón por la que debemos apostar por incluir una serie de medidas de seguridad que nos permitan disfrutar de una mayor tranquilidad. Medidas que, por otra parte, no son demasiado costosas y que resultan en la práctica muy habituales y conocidas por la mayoría de los usuarios.

Medidas de seguridad en el hogar

El mercado actual nos ofrece una gran variedad de sistemas de vigilancia del hogar. Las cámaras de vigilancia suelen funcionar a través de un sistema IP y conexión WiFi, por lo que en todo momento vamos a obtener imágenes en tiempo real en cualquier dispositivo. Un sistema que cada vez están implantando más hogares.

Junto a las cámaras de vigilancia, resulta fundamental en muchos casos instalar una alarma de seguridad. Hay sistemas de alarmas para todos los gustos y presupuestos, ya que pueden ir desde los más básicos hasta los más complejos. En función de las necesidades y circunstancias de cada uno podemos elegir un sistema u otro.

Es muy importante cerrar siempre con llave la casa, una costumbre que en muchas ocasiones puede evitarnos un robo. Además, y en la medida de lo posible, sería necesario contar con más de un punto de cierre, elementos que a veces pueden disuadir a los ladrones a entrar en la vivienda.

No hay que olvidar tampoco reforzar la seguridad de las ventanas. La primera opción que tenemos es instalar una reja, pero también podemos apostar por un dispositivo magnético de detección anticipada. Este sistema nos ayudará a detectar al ladrón antes incluso de que entre en la casa.

Una costumbre que debemos mantener para la seguridad de un edificio es no abrir nunca la puerta de entrada ni el portal a desconocidos. A veces nos llaman al portero automático personas que no conocemos y nos piden que le abramos el portal. Lo más recomendable es no hacerlo para no poner en riesgo la seguridad de los vecinos.

Por último, hay que desconfiar si se observan marcas en puertas o portales o si se observan personas o vehículos cerca de la vivienda y que no inspiran confianza. Es evidente que tampoco hay que dejar objetos de valor en la terraza o a la vista, detalles que pueden poner en peligro la seguridad del hogar.

Proteger nuestro coche es otra de las tareas que debemos realizar para preservar su seguridad. Las medidas de seguridad y antirrobo para coche suelen estar entre las más populares y efectivas. Hoy, por ejemplo, disponemos ya de antirrobos con GPS, antirrobos inmovilizadores eléctricos o mecánicos, antirrobos con alarma integrada, etc.

El objetivo de estos aparatos es persuadir al ladrón y bloquear el vehículo para que este solo pueda ser conducido por su dueño, ya que será este quien tenga las llaves del antirrobo. Un sistema, por tanto, que nos ofrece un nivel de prevención máximo y que no debe faltar en ningún coche que se precie.

Otro de los sistemas de seguridad más utilizados en el coche son los localizadores GPS. Este tipo de aparatos nos envían un mensaje de alerta al móvil para avisarnos de que el coche se está alejando de su lugar. De esta manera, vamos a poder denunciar a la policía el robo de forma instantánea, llegando incluso a disponer de las coordenadas de localización del vehículo.

Una alarmada adaptada para el coche es otra de las opciones más prácticas y eficientes. Las alarmas actuales funcionan integradas con el sistema de cierre del coche, por lo que se activan al cerrar la puerta del vehículo. Hay sistemas de alarmas de todo tipo para que se adapten a las necesidades de cada vehículo.

Hay muchos conductores que están optando en la actualidad por instalar cortacorrientes. Al activarse, este sistema lo que hace es cortar algún sistema de arranque del coche para que nadie pueda ponerlo en marcha. Para activar y desactivar este dispositivo, se coloca un botón en un lugar oculto y escondido.

En España se estima que se roban cada día unos 120 coches, estando los modelos SUV entre los más robados en la actualidad. Sin embargo, cualquier vehículo puede ser víctima de los amigos de lo ajeno, sobre todo si no dispone de las medidas de seguridad oportunas.

En definitiva, tenemos a nuestra disposición una serie de artículos y sistemas de seguridad para el coche y el hogar. Cualquiera de los anteriormente citados nos puede prevenir de un robo, una de las situaciones más desagradables y que cada año sufren miles de personas en nuestro país.