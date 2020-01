El PSOE llama a trabajar “juntos” para evitar que la comarca esté despoblada en 45 años

Jueves, 9 de enero de 2020

Al hilo de los datos de población conocidos en los últimos días (tanto a finales de diciembre con el detalle municipio a municipio de 2018 como los publicados el miércoles relativos al 1º semestre de 2019), el procurador socialista Juan Luis Cepa y el diputado provincial Carlos Fernández Chanca comparecieron en la mañana del jueves para hacer una ‘reflexión’ sobre el panorama actual en la comarca mirobrigense, haciendo un llamamiento a “trabajar todos juntos” para revertir la situación, que “llevamos décadas denunciando desde el PSOE”.

En lo que se refiere a los datos, como ya publicamos el pasado lunes en Ciudad Rodrigo Al Día, la comarca mirobrigense perdió 581 habitantes durante 2018, para totalizar 8.066 personas menos en lo que va de milenio (el 23% de los que había en el año 2000). En términos porcentuales, Juan Luis Cepa explica que la comarca perdió en 2018 el 2,2% de su población, frente al 0,41% del total de la provincia (la cifra asciende al 0,86% si se quita la capital y al 1,27% si se quita también el alfoz de Salamanca).

Con estos datos que Carlos Fernández Chanca define como “alarmantes”, Juan Luis Cepa subraya que “si no hacemos nada y seguimos a este ritmo, en 45 años la comarca de Ciudad Rodrigo estará despoblada”. El procurador socialista espera que “no sea así y se invierta la situación”, animando por ejemplo a fijarse en lo que están haciendo comunidades como Aragón o Castilla-La Mancha, que “también perdían tradicionalmente población y han invertido la tendencia”.

La mejora del ámbito agrario –del cual resaltan el progresivo envejecimiento de sus trabajadores (teniendo ya una edad media superior a los 55 años)- creen que no es la única solución en una comarca como la de Ciudad Rodrigo (“es difícil que tire para luchar contra la despoblación”), siendo necesarias otro tipo de apuestas, por ejemplo, “debíamos empezar a defender un plan para toda La Raya”, o que el Instituto de Competitividad cuente con suelo industrial en Salamanca (recordó que la Junta compró los terrenos para hacer el Polígono de Las Viñas II, y no se ha hecho nada).

Cepa señala que el Gobierno de Portugal, en contraposición, está mucho más implicado que la Junta de Castilla y León, de tal modo por ejemplo que la Ministra de Industria portuguesa ya ha visitado dos veces la localidad de Almeida, mientras que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, “habla de todo menos de Acción Exterior, que es una de sus competencias”. En torno a la Junta, resalta que PP y Ciudadanos han pasado por varias fases en torno a la despoblación: “negar el problema, decir que era nacional y que había que tratarlo de forma global, y ahora, como única propuesta en su pacto, está el crear un panel de expertos”.

Para Carlos Fernández Chanca, la situación requiere de “iniciativas audaces”, que apuesten por el mundo rural, porque todo lo que se ha hecho hasta el momento es “palabrería”. En esta línea, cree que el Presupuesto de la Diputación de Salamanca, pese a ascender a 112 millones de euros, “no aporta nada innovador al territorio, no hay nada nuevo para la comarca, salvo los planes anuales que aportan lo que corresponde por población”.

Al no haber “nada nuevo”, el PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad del Presupuesto, considerando que debe haber “una apuesta transversal contra la despoblación, que pase por todas las áreas”. Al mismo tiempo, reclaman que la Diputación utilice los 70 millones de euros de remanentes de tesorería que “tiene guardados en el cajón”: “no se gastan, no tienen un objetivo claro y no inciden en la vida de la gente”, exigiendo que “se pongan a disposición de los Ayuntamientos para hacer políticas transversales”. En conclusión, le piden a la Junta y Diputación que “dejen de vaciar y vacilar a la comarca”.

La clave de la reflexión socialista es que “no podemos seguir luchando individualmente” contra la despoblación. En este sentido, ponen como ejemplo que “no puede estar el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro llevando a todos los sitios su Plan Estratégico, que me parece bueno, y el otro día el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo presente por su cuenta una Oficina Transfronteriza”, según reflexionó Juan Luis Cepa, quién hace un llamamiento a que todas las administraciones “estén unidas y trabajen juntas, y que reviertan las individualidades, que no son buenas y no van a traer ninguna solución”.

Para Juan Luis Cepa, la situación es “muy desalentadora”, porque “a la falta de desarrollo económico se une la falta de servicios”, poniendo una vez más ejemplos en materia sanitaria: en Aldea del Obispo, su doctora está de vacaciones, teniendo que acudir a pasar consulta el médico de Villar de Ciervo, “que sólo está media hora”. Como aspecto “alentador” está, para Carlos Fernández Chanca, que el nuevo Gobierno de la Nación entre PSOE y Unidas Podemos lleva en su acuerdo de gobierno un apartado dedicado a “revertir la despoblación”.