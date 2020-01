Carlos Molina: “No dudé un segundo cuando me llamaron, quería volver a Salamanca”

Jueves, 9 de enero de 2020

El guardameta deja atrás La Nucía, y se incorpora a las órdenes de Ángel Sánchez para reforzar la portería del Guijuelo

Carlos Molina es el primer fichaje de invierno del Club Deportivo Guijuelo y ya ha sido presentado tras su primera toma de contacto con el resto de la plantilla. El director técnico, Astu, señaló que es un gran fichaje: "Estamos muy contentos con su incorporación, muchos le conocemos bien y creemos que es importante incorporar a personas, no solo a futbolistas. Nos va a aportar mucho, tanto en el campo como en el vestuario. Poco más se puede decir de él. Darle las gracias en su interés por venir al club, sabemos que tenía una espinita clavada de una anterior vez que no pudo ser”.

El recién incorporado cancerbero se mostró muy contento de volver a Salamanca tras su paso por Unionistas, aunque ya había vestido la camiseta del Guijuelo en la pretemporada de 2021: “La verdad es que después de estar dos años en Salamanca, tanto mi pareja como yo hicimos muchas migas, echamos muchas raíces y no dudé un segundo cuando me llamaron. Cuando yo estaba en el Real Madrid, me cedieron aquí, e hice toda la pretemporada, pero hubo problemas con el patrocinio y el Madrid me sacó de aquí.

La llegada de Molina ha sido gracias a que no estaba jugando en su anterior equipo, La Nucía, y con ganas de probar suerte en otro equipo. “Esta temporada no ha sido buena, han sido unos meses complicados, de no estar jugando y de no encajar del todo en el club y en las tierras alicantinas. Pero estoy contento de estar aquí y dispuesto a darlo todo. Yo vengo a sumar, a ponerme a las órdenes de Ángel y a ser uno más. A ayudar en todo lo que haga falta”, señaló Molina.

Ahora, el guardameta comparte puesto con otros dos porteros, Taliby y Guille Vallejo, algo que comentó el recién incorporado Molina: “No conocía de antes a los dos porteros que hay en el club, pero tras conocernos en el entreno se ve que son profesionales, parece que nos conocemos de toda la vida, son gente espectacular, así que nos lo vamos a pasar muy bien aprendiendo los unos de los otros”.

Desde el club señalan que el fichaje se ha realizado con rapidez para reducir lo máximo posible el periodo de adaptación y que esté listo para jugar lo antes posible.