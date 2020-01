Miércoles, 8 de enero de 2020

La colaboradora de 'Sálvame' expresa lo mal que lo ha pasado al salir de la casa de Guadalix y las "sorpresas" que se ha llevado por parte de muchos compañeros del trabajo

A pesar de haber llegado a la final de 'GH VIP 7', el paso de Mila Ximénez por la casa no ha sido tan bueno como ella creía. Ahora, la exconcursante se recupera del bajón que ha tenido tras finalizar el reality rodeada de los suyos y poco a poco va asumiendo todo lo que ha ocurrido en su ausencia. De ello ha hecho partícipe a la audiencia en una exclusiva concedida a la revista Lecturas y que ha sido publicada este miércoles 8 e enero. En la misma, Ximénez ha confesado la gran decepción que se ha llevado con algunos compañeros: "Me entristece mucho”.

Sin duda una de las mayores decepciones se la ha llevado con Belén Esteban, quien le prometió antes de entrar a la casa de Guadalix que "iba a ir a muerte" con ella, algo que no ha sucedido después. Es más, La Princesa del Pueblo ha llegado a pedir en más de una ocasión la expulsión de su amiga y ha preferido apoyar el concurso de Adara Molinero: "Es alucinante. Se me rompe el corazón. ¡Me quedo muerta! Cuando lo vea, se me va a romper el corazón", admite la exconcursante del reality, que también está convencida que "ha cumplido su venganza".