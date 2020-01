'Dolor y Gloria', de Pedro Almodóvar, nominada en los BAFTA o Premios de Cine de la Academia Británica

Martes, 7 de enero de 2020

'Joker' (11 nominaciones), 'El irlandés' (10), 'Érase una vez... en Hollywood' (10), '1917' (9) y 'Jojo Rabbit' (6) vuelven a colocarse en el punto de mira

Tan solo dos días después de la celebración de los premios Globos de Oro 2020 han salido a la luz las nominaciones de los BAFTA o Premios de Cine de la Academia Británica, galardones otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión y que suelen considerarse los equivalentes ingleses a los premios Oscar. La ceremonia se celebrará el próximo 2 de febrero en el Royal Albert Hall de Londres.

La septuagésima tercera edición de los BAFTA ha seguido la línea de los Globos de Oro y son las películas 'Joker' (11 nominaciones), 'El irlandés' (10), 'Érase una vez... en Hollywood' (10), '1917' (9) y 'Jojo Rabbit' (6) quienes vuelven a colocarse en el punto de mira, especialmente 'Jojo Rabbit', quien pasó algo desapercibida en las premiaciones del pasado domingo. Además, 'Dolor y Gloria', de Pedro Almodóvar, vuelve a competir por la estatuilla a mejor película de habla no inglesa y 'Klaus', la película de animación española hecha por Netflix, ha entrado en la categoría de mejor película de animación. ¡Sigue leyendo para conocer todos los nominados!

MEJOR PELÍCULA

'1917'

'El irlandés'

'Joker'

'Érase una vez en... Hollywood'

'Parásitos'

MEJOR DIRECTOR

Sam Mendes, '1917'

Martin Scorsese, 'El irlandés'

Todd Phillips, 'Joker'

Quentin Tarantino, 'Érase una vez en... Hollywood'

Bong Joon-ho, 'Parásitos'

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley, 'Wild Rose'

Scarlett Johansson, 'Historia de un matrimonio'

Saoirse Ronan, 'Mujercitas'

Charlize Theron, 'El escándalo (Bombshell)'

Renée Zellweger, 'Judy'

MEJOR ACTOR

Leonardo DiCaprio, 'Érase una vez en... Hollywood'

Adam Driver, 'Historia de un matrimonio'

Taron Egerton, 'Rocketman'

Joaquin Phoenix, 'Joker'

Jonathan Pryce, 'Los dos papas'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern, 'Historia de un matrimonio'

Scarlett Johansson, 'Jojo Rabbit'

Florence Pugh, 'Mujercitas'

Margot Robbie, 'El escándalo (Bombshell)'

Margot Robbie, 'Érase una vez en... Hollywood'

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Tom Hanks, 'Un amigo extraordinario'

Anthony Hopkins, 'Los dos papas'

Al Pacino, 'El irlandés'

Joe Pesci, 'El irlandés'

Brad Pitt, 'Érase una vez en... Hollywood'

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

'1917'

'Bait'

'For Sama'

'Rocketman'

'Sorry We Missed You'

'Los dos papas'

MEJOR DOCUMENTAL

'American Factory'

'Apolo 11'

'Diego Maradona'

'For Sama'

'The Great Hack'

MEJOR GUION ORIGINAL

Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman, 'Súper empollonas'

Rian Johnson, 'Puñales por la espalda'

Noah Baumbach, 'Historia de un matrimonio'

Quentin Tarantino, 'Érase una vez en... Hollywood'

Han Jin Won, Bong Joon-ho, 'Parásitos'

MEJOR GUION ADAPTADO

Steven Zaillian, 'El irlandés'

Taika Waititi, 'Jojo Rabbit'

Todd Phillips, Scott Silver, 'Joker'

Greta Gerwig, 'Mujercitas'

Anthony McCarten, 'Los dos papas'

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

'The Farewell'

'For Sama'

'Dolor y gloria'

'Parásitos'

'Retrato de una mujer en llamas'

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Frozen 2'

'Klaus'

'La oveja Shaun. La película: Granjaguedon'

'Toy Story 4'

MEJOR CINEMATOGRAFÍA

Roger Deakins, '1917'

Rodrigo Prieto, 'El irlandés'

Lawrence Sher, 'Joker'

Phedon Papamichael, 'Le Mans '66'

Jarin Blaschke, 'El Faro'

MEJOR CASTING

'Joker'

'Historia de un matrimonio'

'Érase una vez en... Hollywood'

'The Personal History of David Copperfield'

'Los dos papas'

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'1917'

'El escándalo (Bombshell)'

'Joker'

'Judy'

'Rocketman'

MEJOR VESTUARIO

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Judy'

'Mujercitas'

'Érase una vez en... Hollywood'

MEJOR MONTAJE

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

'Le Mans '66'

'Érase una vez en... Hollywood'

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

'1917'

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

Érase una vez en... Hollywood

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

'1917'

'Vengadores: Endgame'

'El irlandés'

'El Rey León'

'Star Wars: El Ascenso de Skywalker'

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Thomas Newman, '1917'

Michael Giacchino, 'Jojo Rabbit'

Hildur Guonadóttir, 'Joker'

Alexandre Desplat, 'Mujercitas'

John Williams, 'Star Wars: El Ascenso de Skywalker'

MEJOR SONIDO

'1917'

'Joker'

'Le Mans '66'

'Rocketman'

'Star Wars: El Ascenso de Skywalker'

MEJOR DEBUT DE UN PRODUCTOR, GUIONISTA O DIRECTOR BRITÁNICO

Mark Jenkin (Guionista/Director), Kate Byers, Linn Waite (Productor), 'Bait'

Waad Al-Kateab (Director/Productor), Edward Watts (Director), 'For Sama'

Alex Holmes (Director), 'Maiden'

Harry Wootliff (Guionista/Director), 'Only You'

Álvaro Delgado-Aparicio (Guionista/Director), 'Retablo'

ESTRELLA EMERGENTE

Awkwafina

Jack Lowden

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr.

Micheal Ward