'La isla de las tentaciones', el nuevo ‘reality’ de Telecinco y Cuatro

Martes, 7 de enero de 2020

Cada vez que acaba un reality, nos quedamos con ganas de más y es que aunque las últimas semanas de cualquier edición nos resulten pesadas, siempre nos entra cierto vacío cuando no vemos a personajes encerrados en una casa o aislados en una isla. Este año, Mediaset viene cargado de sorpresas y es que trae un reality que nos va a dejar con la boca abierta, nunca antes visto en España.

Recibirá el nombre de ‘La isla de las tentaciones’ y lo cierto es que las diversas promociones que hemos visto en la televisión, nos ha dejado impactados por lo que podemos llegar a ver en esas islas. Empieza este 9 de enero, y se emitirá en Telecinco y Cuatro.

Cinco parejas se han sumergido en la aventura de viajar hasta dos islas donde intentarán resolver sus apuros. Los cinco chicos estarán separados de sus novias, ya que ellas estarán en otra isla y en cada una de ellas, acudirán cinco personas del sexo opuesto que serán sus tentaciones. Celos, llantos, discusiones... habrá de todo y es que los telespectadores están ansiosos de que se emita este programa, presentado por Mónica Naranjo, para ver cómo acaba cada caso.

¿Qué parejas formarán este programa? Susana Molina y Gonzalo Montoya, que se conocieron en Gran Hermano 14 y que tras 6 años de relación, su noviazgo se ha visto afectado por la poca pasión. Álex y Fiama, pareja que se conoció entre los focos del plató de Mujeres y Hombres y Viceversa. Andrea e Ismael, quienes se conocieron con una famosa cena en First Dates. Adelina y Jose, con tan solo ocho meses de relación tienen claro que su relación no se va haber afectada por las tentaciones de la isla. Por último, Christofer y Fani, la pareja más longeva de este reality, llevan siete años juntos, con celos de por medio que no sabemos cómo los gestionarán en el programa.

Este jueves empieza este nuevo formato donde podremos ver cómo cada pareja resuelve sus situaciones, ya que las que han emprendido esta aventura tenían problemas. Un nuevo espacio que revolucionará a todos los espectadores que decidan ver este programa y que se empapen de las experiencias que hayan vivido cada uno de ellos.