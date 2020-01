‘El Día Después’ se acuerda del Helmántico y Salamanca responde

Martes, 7 de enero de 2020

Un vídeo especial sobre partidos en el Día de Reyes recordó el partido entra la UDS y el Barcelona en 1998

El popular programa deportivo ‘El Día Después’ se acordó ayer de grandes partidos celebrados en un Día de Reyes. El pequeño reportaje dedica un par de minutos a la histórica remontada de la Unión Deportiva Salamanca frente al Fútbol Club Barcelona en 1998 que acabó con un espectacular 4-3 a favor de los albinegros. El vídeo, hace alusión a la gesta con frases como “Sucedió una noche de Reyes” o “si eres salmantino nada mejor que la nostalgia”, aunque insinuando que el estadio Helmántico solo recuerda el fútbol en tiempos pretéritos.

Las respuestas en redes sociales no se han hecho esperar, puesto que el Helmántico es actualmente estadio en uso y en plena competición en Segunda B con el Salamanca UDS como equipo local. El propio club se ha pronunciado en redes con el siguiente mensaje: “Como bien habéis dicho, nos volvimos inmortales. Así como dato : Salamanca VIVE, el Helmántico VIVE”. Tampoco han faltado respuestas de aficionados señalando que el Helmántico aún ve buen fútbol, y que la emoción de los goles está aún presente en la ciudad charra.

El partido frente al Barcelona fue realmente muy sonado hace 20 años. Los goles de aquella noche fueron: 0-1 Anderson (min. 13). 1-1 Zegarra (min. 44). 1-2 Luis Enrique (min. 50). 1-3 Giovanni (min. 67). 2-3 César Brito (min. 81, de penalti). 3-3 César Brito (min. 83). 4-3 Silvani (min. 88). Una espectacular remontada que aún queda en el recuerdo de los aficionados y comenzó con un penalti en un partido ya prácticamente perdido. Tal fue la proeza que el presidente de la Unión, José Hidalgo, le prometió una prima de 350.000 euros a cada jugador del equipo por la remontada. "No me había pasado nunca nada parecido en mi vida, ni como aficionado, ni como presidente del Salamanca. Es más, creo que jamás volverá a ocurrir una cosa ni siquiera parecida. Lo de esta noche ha sido histórico, porque no es lo mismo remontar tres goles ante el Barcelona que ante otro equipo. Ha sido increíble y creo que es la noche más feliz de mi vida", dijo Hidalgo en declaraciones al diario El Mundo.