IU considera el cierre de taquillas “un ataque al tren y un atentado al servicio de transporte público ferroviario”

Martes, 7 de enero de 2020

Izquierda Unida de Salamanca se muestra “indignada” ante el anuncio efectuado por parte de Adif, “sin previo aviso”, del cierre de las ventanillas donde se venden los billetes de tren en numerosas estaciones de la Comunidad Autónoma, sumándose al cierre hace meses del a venta de billetes en la estación de Peñaranda de Bracamonte, en nuestra provincia, sin ni siquiera colocar la anunciada máquina de autoventa, como se informaba en varios medios de Comunicación hace unos días. A Peñaranda se sumarán, desde el 1 de enero de este año 2020 dejan de venderse los billetes de tren en las estaciones de Arévalo en Ávila; Briviesca en Burgos; Astorga, Boñar, Cistierna, La Vecilla, Sahagún y San Feliz en León; Aguilar de Campoo, Guardo y Osorno en Palencia; Almazán en Soria; Puebla de Sanabria en Zamora; y Viana de Cega en Valladolid.

Para Izquierda Unida estas acciones son “un ataque al servicio público y de comunicación entre ciudades, pueblos y personas de nuestro medio rural”. Esta forma de actuar de Adif se suma, según Francisco Javier Herrero Polo, responsable de Organización provincial de la coalición, “a las continuas agresiones que vienen sufriendo los trenes regionales, y los trenes de cercanías, tratando de favorecer al tren de alta velocidad, que no tiene paradas en el mundo rural”.

“Este cierre de taquillas ahonda en el debilitamiento del ferrocarril público y responde a criterios mercantilistas de dudosa rentabilidad”, continúan desde Izquierda Unida para añadir que “las personas más perjudicadas serán aquellas que por edad, poder adquisitivo, o no disponer sus municipios y comarcas de buena conexión a Internet no puedan acceder a los sistemas de venta vía Internet o en oficinas de Correos, donde Adif y Renfe desean desviarlas para la adquisición de los billetes. También se verán perjudicadas aquellas que suban al tren pensando en comprar allí y se encuentren con que no hay interventora en el vehículo”, lo que además, señalaba Herrero Polo, “genera una falsa contabilización de viajeros en los servicios ferroviarios de Media Distancia y regionales a que nos referimos, y podría llegar a justificar nuevos recortes en los horarios y número de trenes que pasan y paran por los citados municipios y comarcas ”.

Para la coalición resulta “inconcebible que a unos días de la celebración en Madrid de la Cumbre del Clima, la decisión de Adif sea justamente la contraria, poner nuevos obstáculos al tren, que es un medio más sostenible, social, público y colectivo, aparte de vertebrador del territorio”.

Por ello, concluía Herrero Polo, “desde IU Salamanca trabajaremos para que el nuevo Gobierno de España potencie el tren, aumente los servicios de las líneas existentes, recupere a corto plazo la Ruta de la Plata entre Astorga y Monfragüe, amplíe hasta Ciudad Rodrigo alguno de los Servicios en dirección Valladolid, Ávila o Madrid, electrifique los tramos de la provincia y se cumpla el compromiso adquirido hace unos días por el PSOE y Teruel Existe para que las estaciones mantengan el Servicio de venta de billetes y la de Peñaranda lo recupere".