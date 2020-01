‘La inmigrante’, la última creación literaria de Francisco Delgado

Martes, 7 de enero de 2020

La última novela de Francisco Delgado, colaborador de SALAMANCA AL DÍA, es ‘La inmigrante’, “una biografía novelada de una mujer asiática que viene a España, como los cientos de miles de emigrantes que llegan cada año a los países europeos: a trabajar, a ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, para poder volver a su país de origen y poder seguir viviendo allí con más desahogo y seguridad económica que cuando partieron”, como él mismo resume.

“No tuve que hacer mucho esfuerzo para entender que el tema de la inmigración nos concierne a la gran mayoría de ciudadanos, de un modo tan próximo, que es difícil encontrar a alguien que no haya tenido, en alguna etapa de su vida, o en la vida de algún familiar, amigo o próximo, alguna experiencia de emigración”, explicaba el escritor.

En este sentido, Delgado subraya que “la primera lección, pues, que me ha dado esta inmigrante es que si uno escribe (con un mínimo de oficio aprendido) sobre las cuestiones que interesan a la mayoría, siempre habrá lectores interesados en lo que uno escribe. Y al contrario: por mucho que hayas trabajado en un libro, por mucho material que hayas tenido que estudiar, previo a la escritura elegida, por mucho esfuerzo que hayas puesto, o inspiración literaria que hayas tenido, si ese relato no es del interés de la población, no será leído”.

Sinopsis

‘La inmigrante’ es el relato de una mujer del sudeste asiático, de nombre Sumea, que emigra primero a Taiwán y posteriormente a Europa, como una más de los miles de emigrantes de su país. Después de Francia, se instala en España durante varios años.

Su relato se inicia a la vuelta de estos años de emigración; su retorno se solapa con la partida de una hermana que desea seguir los pasos de Sumea. Esta le ayuda en los preparativos y en las dificultades que su hermana va encontrando en su camino.

La historia de Sumea es la de dos experiencias cruzadas (la suya y la de su hermana), dos puntos de vista complementarios del complejo fenómeno de la inmigración. Las protagonistas han de hacer una síntesis necesaria entre dos culturas tan radicalmente distintas, como la cultura asiática y la europea, para lograr una mínima adaptación que les permitirá una experiencia soportable y rica en encuentros, frustraciones, dificultades y medidas de ahorro para el futuro.

Muchas lectoras y lectores encontrarán su propia imagen reflejada en estas páginas.

El autor

Francisco Delgado es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid (1972). Doctor en Psicología por la U. de Salamanca. (2004) Profesor Honorario de la Facultad de Psicología de la U. Autónoma de Madrid. (1992) Psicólogo clínico del Servicio Médico de Telefónica (hasta su jubilación, 2000). Escritor, autor de numerosos ensayos y biografías noveladas sobre la vida y obra de grandes artistas, tanto, sobre todo, compositores, como también literatos. Entre los músicos, Chopin, D. Scarlatti, Beethoven, J. Haydn, J.S. Bach, Carl P. E. Bach, Mozart, Antonio de Cabezón, Padre Antonio Soler, Arriaga, y entre escritores Miguel de Cervantes y Anton Chejov.

Ha sido finalista en los siguientes Premios de Novela de la Diputación de Córdoba con ‘Un manuscrito encontrado en Esquivias’, imaginaria autobiografía de Miguel de Cervantes; en el IV Premio Algaba de biografía con ‘Sonatas para el exilio de una reina’; y en el Premio Ateneo de Sevilla 2016 por su novela: ‘Boccherini en España’

Es Colaborador semanal en el periódico salamancartvaldia con artículos de actualidad y de divulgación sobre salud mental.

Acaba de publicar sus OBRAS COMPLETAS, en tres volúmenes en Editorial Planeta: Su obra ensayística y literaria completa consta de 16 biografías de grandes creadores, en los que destacan los compositores españoles y centroeuropeos del s. XVIII.