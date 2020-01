Me preguntan...

¿Es posible que lleve delante del ordenador varias horas y no pueda escribir?

Pues claro que sucede, se llama “Síndrome de la pagina en blanco

Empieza a sentir tensión y algo de ansiedad. Los pensamientos nublan su capacidad creativa. “No me sale”, “tengo que entregarlo hoy”, “me queda poco tiempo de margen”, “no estoy cumpliendo”… Esa retroalimenta la ansiedad y dificulta poder lograr su objetivo. No se preocupe dese tiempo, distráigase, olvide que es un deber. Hoy sufre el “síndrome de la hoja en blanco”.

Está refiriendo un malestar significativo (ansiedad) en relación al proceso de creación escrita. Dicho de otra manera, se siente sin ideas o bloqueado ante un documento en blanco que tiene que ser rellenado con un texto y producido por uno mismo. Esta situación genera malestar y estrés. A nivel fisiológico, el estrés activa el sistema límbico del cerebro, limitando la función efectiva del córtex cerebral. Con esta limitación del córtex cerebral es muy difícil conseguir escribir algo con calidad.

Como psicóloga entiendo que el primer paso es tranquilizarse, bajar los niveles de ansiedad que impiden un buen funcionamiento del córtex cerebral.

Ejercicios:

Respirar profunda y lentamente: de esta manera se consigue una buena oxigenación, provocando una reducción en los latidos del corazón y relajación muscular. La mayor oxigenación mejora la función cerebral, reduciendo los niveles de ansiedad.

Acompañar la respiración profunda y lenta con la técnica de visualización autoinducida: La visualización es una técnica de relajación a través de la imaginación. Esta técnica puede recrear escenarios, sensaciones, imágenes, texturas… generadas mentalmente y que producen tranquilidad y bienestar.

Imagine que el aire entra en su organismo es igual a una luz blanca recorre y purifica sus órganos internos, al expulsar el aire, esta fuente de luz blanca se lleva el estrés, la ansiedad. Pruebe le resultará fácil se tranquiliza y le centra.

Racionalizar los pensamientos negativos: Es consciente de los pensamientos negativos que han surgido de forma automática en su mente (“No me sale”, “tengo que entregarlo hoy”, “me queda poco tiempo”, “no estoy cumpliendo”) son verdaderos generadores de ansiedad, ahora cambie, sustituya el “no me sale” por “puedo escribir un texto sobre lo que me está ocurriendo” “tengo que entregarlo hoy” cuestiónelo: ¿Pasa realmente algo si no lo entrego a esa hora y en ese tiempo?, ¿Qué riesgo hay?. Se dará cuenta que no hay riesgo alguno y que no puedo forzar la tecla cuando el contenido no sale.

Todos a lo largo de nuestra etapa de escribidores hemos sufrido el SINDROME DE LA PAGINA EN BLANCO, tranquilidad y darse calma