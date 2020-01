Vergonzoso espectaculo

El PSOE ha pedido la dignidad que dicen le dio Pablo Iglesias Posse (Nacido en el Ferrol, 17 de octubre de 1850-Madrid, 9 de diciembre de 1925) político, de ideología marxista,​ fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de Unión General de Trabajadores (UGT)) Que presuman de la dignidad del mencionado Iglesias Posse, sentiría vergüenza de los comportamientos que han usado en la Sesión de Investidura. Se jacta D. Pedro –continuamente- de haber ganado las elecciones. Señor Sanchez recuerde que su victoria ha sido pírrica ¿Qué no sabe quien fue Pirro? Yo se lo digo y no tiene que darme las gracias: Pirro, rey de Epiro, logró una victoria sobre los romanos con el costo de miles de sus hombres. (En su caso jamás hubo una victoria del PSOE con menor cantidad de votos) Se dice que Pirro, al contemplar el resultado de la batalla, dijo: “Otra victoria como esta y volveré solo a casa”

Siento temor, ante el futuro que nos espera cuando, comunistas, bildus, ERC y demás partidos empiecen a poner en marcha el rodillo… va ser imparable decir basta a los peeneuves, etarras, filoetarras, republicanos catalanes. Bonito puzle que ha buscado usted para encajarse otra legislatura.

Que opinaran en el resto del mundo de la indignidad mostrada por el futuro vicepresidente y su compañera, se levantan de la silla, por 2 veces extienden sus manos para mandar callar a sus señorías. Lo peor no es que, en aras de la libertad de expresión, La señora Meritxell Batet Lamaña -que está garantizada por la Constitución- una portavoz de un partido con pasado terrorista haya atacado a la Corona. Lo peor es que el candidato a presidente no haya dicho esta boca es mía para rebatir con firmeza el ataque. Nótese que este tipo se siente atado por un acuerdo... El comportamiento fue “vomitivo. La mujer echaba por su boca odio y a la vez frialdad, vamos que nos chuleaba a su gusto con el consejo de la tilita… un esperpento. ¿Cómo tendrá la individua el alma?¿En qué país se ve esto? ¡Ya recuerdo! en Venezuela, Bolivia, Méjico Cuba… no sigo, es Día de Reyes, mantengamos la ilusión que el PSOE vuelva a sus raíces con Pedro Sanchez fuera del la política. Atado le tienen los votos Sanchez, más que atado y bien atado, como le dijo Rufián “atornillado” eso le vamos a tener una temporadita en Moncloa, mientras España se desangra y no soy APOCALIPTICA, que buen seguro muchos que utilizan esa palabra, no saben que significa, pues otra vez voy a ser generosa con la ignorancia, REVELACIÓN eso es APOCALIPSIS.

Sigo preguntándome donde están las viejos glorias del PSOE, callan y aceptan la humillación, porque si falta el pesebre… de que van a vivir. El PSOE ha quedado reducido a dos letras P y S igual a PSanchista.

¿Han visto el letrero España está en venta? ¡Que no! Pues pueden verlo en cualquier esquina catalana o vasca. España una nación de grandes progresos, dentro de poco será un corral, y las gallinas se moverán al son que cante el gallo.