Jabi Luaces: “Teníamos que haber finiquitado el partido antes con las ocasiones que tuvimos”

Domingo, 5 de enero de 2020

Jabi Luaces, técnico de Unionistas de Salamanca, valoró el punto conseguido por su equipo frente al Leioa en el primer encuentro del año.

Un punto amargo: acabas contrariado porque el partido estaba para haberlo ganado por dos o tres a cero. El partido estaba prácticamente acabado y el gol ha llegado en una falta innecesaria. Ha habido falta de tensión. Perdemos dos puntos muy importantes, aunque acabamos bien la primera vuelta de la liga. En líneas generales ha sido un partido serio.

Falta en la jugada del gol: me da la sensación de que ha sido fuera de juego, pero bueno. Independientemente de todo eso, no podemos conceder esa falta en el último segundo, en una acción sin riesgo y teniendo tanta tranquilidad. Teníamos que haber finiquitado antes el partido. Ha habido jugadas sin acierto y otras no aprovechadas en superioridad. Tenemos una buena puntuación para afrontar la segunda vuelta e intentar lograr el objetivo de la salvación.

Titularidad de José Ángel: ha estado bien y serio. Le falta ritmo, pero nos da criterio y posicionamiento. Ha hecho un partido completo, en la línea del equipo. Apenas nos han tirado a portería. Ha estado bien.