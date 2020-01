Mariah Carey, como casi le arruinan la Navidad a pesar del éxito de su villancico

Viernes, 3 de enero de 2020

Mariah Carey se ha convertido en la reina indiscutible de la Navidad y su éxito All i want for Christmas is you hace historia año tras año, sin embargo la cantante no ha podido acabar el 2019 tan bien como quería y casi consiguen estropearlas sus fiestas favoritas.

La cuenta de Twitter de Mariah Carey, donde la siguen más de 20 millones de persona, fue hackeada por unos piratas de la red, que utilizaron el perfil de la cantante para insultar a Eminen, con el que Carey siempre ha mantenido una guerra pública, o hacer comentarios racistas.

En cuanto saltaron las alarmas el equipo de la diva consiguió bloquear la cuenta, que poco tiempo después volvió a las manos de Mariah Carey, quien bromeaba con lo sucedido: "Me echo una siesta y esto es lo que pasa".

Sin duda, nada que puede amargar las Navidades, que este año ha vuelto a batir récord con su clásico, convirtiéndose en la única artista que consigue estar en el número uno de la lista Billboard con la misma canción durante cuatro décadas seguidas.