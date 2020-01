Los mejores libros para regalar y conseguir una mente sana este 2020

Viernes, 3 de enero de 2020

Se acercan los Reyes Magos, un día perfecto para sorprender y regalar aquello que creemos que emocionará y sacará una sonrisa a los que más queremos. Y es que más allá de los típicos regalos que año tras año se repiten, existe la posibilidad de regalar algo que cambie o intente ayudar a cambiar la vida de los que nos rodean.

Así, muchos han puesto en sus propósitos de año nuevo volver al gimnasio o mantener una buena forma física, un buen propósito al que debería unirse el de mantener una mente sana y en forma. Cuidar nuestros pensamientos es buena forma de hacer frente a los 365 días que nos deparan este 2020.

Para que no te pierdas en la infinidad de libros y técnicas que puedes encontrar en el mercado, te proponemos esta selección perfecta para regalar a los que más quieres y a ti mismo.

EL ARTE DE CREAR RECUERDOS

El autor Meik Wiking ha publicado este 2019 su nuevo libro, El arte de crear recuerdos. Este es un libro muy práctico que combina diversas investigaciones científicas sobre la felicidad con técnicas mnemotécnicas que ayudan a acelerar la construcción de recuerdos nostálgicos que duren toda la vida y nos ayuden a ser más felices.

Además, para que puedas poner en práctica todas sus enseñanzas este incluye un gran número de consejos y ejercicios para que puedas aumentar el número de recuerdos memorables que guardas en tu cerebro.

EL PODER DEL AHORA

El poder del ahora es un verdadero best seller que ha cambiado la vida de miles de personas. Con más de dos millones de ejemplares vendidos, el alemán Eckhart Tolle dejó atrás su vida para encaminarse en este sendero hacia el poder real del ahora en el que transmite, a través de un mensaje sencillo, todas sus enseñanzas.

EL PODER CURATIVO DEL AGUA

Y del poder del ahora saltamos a El poder curativo del agua de Masaru Emoto. En este libro, el japonés desarrolla la investigación que ha estado llevando a cabo durante años con el agua. En esta se ve como la forma en la que cristaliza este medio cambia dependiendo de los impulsos que recibe. Si son positivos tiene una forma armoniosa y bella, si son negativos es todo lo contrario.

A partir de este experimento, el autor desarrolla una teoría en la que analiza la forma en la que tenemos de hablar con nosotros mismo y con los demás, partiendo de que estamos compuestos por un 70% de agua.

LA CURIOSIDAD

La escritora italiana Flavia Mannocci descubre en La curiosidad el poder revelador de esta capacidad que vamos perdiendo a medida que cumplimos años. Como si de una regresión a nuestra infancia se tratase, este libro invita a todos los lectores a recuperar la curiosidad en todas y cada una de las facetas de su vida.

LOS PODERES DE LA GRATITUD

En un mundo en el que las relaciones personales son cada vez más distantes, la gratitud se presenta como la forma perfecta para recuperar esa conexión con la realidad. La psicóloga Rébecca Shankland así lo expone en su libro Los poderes de la gratitud donde se descubre el gran motor de bienestar que hay detrás de la gratitud y el reconocimiento hacia todo aquello que nos rodea.

EL ARTE DE NO AMARGARSE LA VIDA

El español Rafael Santandreu ha conseguido convertirse en todo un referente en nuestro país gracias a su forma tan sencilla y directa de llegar al público. Con su primer libro, El arte de No amargarse la vida alcanzó un éxito que le llevó a cruzar nuestras fronteras.

Y es que en El arte de No amargarse la vida Rafael cuenta, a través de casos y ejemplos, que nos amargamos demasiado por cosas que o no podemos cambiar o no tienen tanta importancia como pensamos. Una buena cura para el alma que te llenará de paz.

LA HERENCIA EMOCIONAL

Ramón Riera ha publicado este 2019 su libro La herencia emocional. Una obra que desgrana el cambio emocional en la evolución humana para hacernos entender porque sentimos lo que sentimos. Además nos guía para descifrar el proceso por el cual conectamos con nuestras vivencias subjetivas, y distinguimos entre lo que se espera que sintamos y lo que sentimos de verdad.

EL CAMINO JAPONÉS A LA FELICIDAD

Viajando hasta el lejano oriente nos encontramos con la autora Junko Takahashi. La japonesa descubre en su nuevo libro El camino japonés a la felicidad los secretos de su cultura para alcanzar la plenitud, la armonía y la felicidad.

UN RETIRO DE YOGA EN ASTURIAS

Y si prefieres pasar a la acción, en los hoteles Artiem tienen un paquete de retiro de yoga para que puedas desconectar y liberar las cargas del día a día en Asturias. Un paraje único en el que puedes reencontrarte verdaderamente con tu yo.

REGALA MEDITACIÓN

Tanto si has probado ya los beneficios de la meditación como si no, la nueva oferta de 2x1 en el Curso digital de Meditación Esencial es perfecta para compartir con quien tú elijas.

Este curso impartido por la mentora en meditación Úrsula Calvo es un viaje sencillo, entretenido y completo hacia la meditación. El precio es de 99,95 euros e incluye asesoramiento personal.