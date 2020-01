Aitor Larrazábal: “Queremos alguien arriba tras la lesión de Uxío”

Viernes, 3 de enero de 2020

Aitor Larrazábal, técnico del Salamanca UDS, analizó en la previa el duelo que disputará su equipo este fin de semana ante el Osasuna B.

Comienzo del año: con buenas sensaciones. Hemos ido recuperando gente. Calderón ha estado desde el primer entrenamiento. Chatón está entrando en el equipo. La recuperación de jugadores importante nos da la sensación de equipo. El ritmo de los entrenamientos está siendo el adecuado. Buscamos confirmar la mejoría del juego en algunas fases.

Bajas: Chatón está en la última fase de recuperación. El resto ha entrenado con el grupo y ahora veremos quien se queda fuera de la convocatoria.

Osasuna B: en casa tiene unos registros muy buenos, ganando a equipos muy solventes como Real Valladolid B o Calahorra. Nos tiene que hacer ver que el equipo tiene potencia, es físico y está muy bien trabajado.

Adaptación al club: ya vamos conociendo el club y al equipo. Hasta Navidades hemos estado conociendo jugadores, viendo a otros que se estaban recuperando de sus respectivas lesiones, etc. Una plantilla y un equipo es más competitivo cuando conoces todo. Tenemos que exigir el máximo ahora a toda la plantilla para dar una medida real y estar lo más arriba posible.

Ganar a los de arriba: nos medimos a un rival que en casa es muy fuerte y que nos aventaja en tres puntos en la clasificación. El encuentro es importante por estos dos motivos. El equipo lo sabe.

Fichajes: tanto el cuerpo técnico como la Inteligencia Deportiva tenemos claro lo que el equipo necesita. Queremos alguien arriba tras la lesión de Uxío. Si podemos reforzar alguna posición más mejor. Hay que cambiar por mejorar, no por cambiar. Hay que estar expectantes para ver que se mueve y mejorar la plantilla. El Salamanca UDS es un equipo que no tiene jugadores desequilibrantes en los extremos. Es una opción. Esta mañana he leído que Gio estaba buscando una salida para enero. Hay que ver estas situaciones.

Salidas: si hay llegadas es eviente que alguno tendría que salir para hacer hueco.

Rafa Mella: ha habido pocos jugadores con protagonismo continuo. De ahí la dinámica del equipo. Hay que detectar porque puede ser. Los jugadores importantes no han tenido continuidad. Esa exigencia se tiene que producir porque no se llegará a los objetivos marcados. Rafa es uno de esos jugadores. Llegó como importante, desapareció y ahora ha vuelto a entrar.