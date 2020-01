La suerte de ‘El Gordo’ incrementa en Salamanca la venta de lotería para el Sorteo del Niño

Jueves, 2 de enero de 2020

Que Salamanca fuera una de las ciudades agraciadas el pasado 22 de diciembre con el premio ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad ha animado a los salmantinos a probar de nuevo suerte en el próximo Sorteo Extraordinario de El Niño. Aunque los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado consignan un gasto medio de tan solo 18,54 euros para cada salmantino, lo cierto es que la administración nº 19 de la capital -que repartió 100 millones con el número 26.590- ha duplicado este año la venta de décimos para el sorteo del próximo 6 de enero.

Desde el pasado 22 de diciembre, la administración de Lotería Nº 19 -ubicada en el centro comercial Carrefour- no ha parado de recibir clientes ilusionados con que la historia se repita y sea este despacho de loterías el que vuelva a repartir millones y alegría entre los salmantinos. A pesar de que el Sorteo del Niño no tiene tan buena acogida como el de Navidad, los propietarios de esta administración, Mercedes Micó y Fernando Petisco, aseguran que “las ventas se han duplicado respecto a otros años y todos estos días han sido un no parar desde que abrimos hasta la noche”.

Si hemos ganado un pequeño premio o una pedrea en la Lotería de Navidad, es habitual invertir de nuevo ese dinero en comprar los décimos para el Sorteo del Niño. En este sentido, afirman que “es normal que si a alguien le tocaban 100 ó 120 en un décimo, lo que hacía era comprar uno para El Niño y lo demás lo cobraba, pero este año los salmantinos están invirtiendo más a ver si sigue la suerte aquí”.

También explican que los números de los abonados se agotaron todos en la primera semana tras el sorteo de la Lotería de Navidad e, incluso, el número que habían puesto en ventanilla como destacado “se agotó enseguida”.

Desde el pasado 22 de diciembre son muchas las personas que se acercan hasta esta administración para adquirir sus décimos para El Niño. “Mucha gente ha venido expresamente para comprar aquí la lotería para este sorteo, aunque otros han venido a agradecernos el premio ‘Gordo’”, explican, sin olvidar que muchos han pasado por la administración para hacerse fotos con el cartel del número premiado con ‘El Gordo’ y con los propios propietarios.

A la espera de conocer si el 6 de enero el Sorteo Extraordinario del Niño vuelve a repartir millones en la capital, lo cierto es que ver que la suerte a veces se acuerda de Salamanca ha animado las ventas y mantiene viva la esperanza entre quienes apuestan por este nuevo sorteo con el que se pone fin a la Navidad.

Hay que recordar que el año pasado, el segundo premio, 61.776, dejó varios décimos premiados que se vendieron en la Droguería Bellido de la calle Filiberto Villalobos de la capital, en el Centro Comercial El Tormes y en la librería Pascual de Bejar.