Teresa me sabe a Dios. Poemilla en antología panhispánica dedicada a Teresa de Jesús

A mediados de 2018, Noelia López Souto y Borja Cano Vidal, investigadores en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, me escribieron solicitándome un poema dedicado a Teresa de Cepeda y Ahumada. Les envié tres o cuatro y ellos eligieron ‘Teresa me sabe a Dios’. Tendrán sus razones y hay que respetar el criterio de los antólogos, el cual muchas veces está en las antípodas de la del propio autor. Lo sé porque he coordinado muchas antologías.

También me comentaron si conocía textos de otros autores y les puse en contacto con otros poetas latinoamericanos, a los cuales ahora veo reunidos, adentrándome en el contenido del volumen titulado ‘De la intimidad. Antología poética en homenaje a Teresa de Jesús’, publicada en septiembre de este año por la Editorial Renacimiento (me llegó no hace mucho) con un certero prólogo de Juan Antonio González Iglesias, poeta querido y catedrático de la USAL. Me alegra estar junto a ellos, como también a otros poetas de aquende y allende que han participado en alguna de las XXII ediciones de los Encuentros de Poetas Iberoamericanos que se celebran cada mes de octubre en Salamanca, y que coordino.

Aquí los menciono a los 36 (del centenar de autores cuyos textos se antologan): Antonio Colinas, Jesús Fonseca, José María Muñoz Quirós, Raquel Lanseros, Lilliam Moro, Gabriel Chávez Casazola, Paura Rodríguez Leytón, Marcelo Gatica, Amalia Iglesias, Juan Antonio Massone, Minerva Margarita Villarreal, Juan Carlos Mestre, Carlos Aganzo, Enrique Villagrasa, Isla Correyero, Álvaro Valverde Juan Antonio González Iglesias, Juan Mares, Pureza Canelo, José Antonio Funes, Fermín Herrero, Antonio Praena, Enrique Viloria Vera, Javier Burguillo, María Ángeles Pérez López, José Ramón Ripoll, José Luis Puerto, Leonor Martín Merchán, Maribel Andrés Llamero, Asunción Escribano, Mercedes Marcos, Mónica Velasco, Montserrat Villar Charo Ruano e Isabel Bernardo.

Transcribo la reseña editorial en torno al motivo y contenido de la misma: “De la intimidad surge a propósito del Año Jubilar 2017-2018 concedido a Alba de Tormes para celebrar, en todos sus nombres y facetas, la figura de Teresa de Jesús. En torno a ella, casi un centenar de destacados poetas del panorama actual en lengua española se han reunido para rendir homenaje a una autora sobresaliente de nuestra historia literaria. Su diversa procedencia refrenda, además, el carácter panhispánico de la de Cepeda y Ahumada, siendo referente común y atemporal a todos los que en estas páginas participan. Los textos antologados aparecen ordenados en cinco bloques temáticos: afectos, caminos, cuerpos, luces y moradas; todos ellos conceptos afines a Teresa. La suma de estos apartados, que integran diferentes acercamientos y lecturas sobre la poeta, compone un singular retrato de la geografía íntima de una personalidad, aún hoy, imprescindible”.

Cuando les envié el poema todavía estaba inédito. Posteriormente, a finales de 2018, lo publiqué en mi antología ‘Gaudeamus’, celebratorio de las ocho centurias de la Universidad de Salamanca, mi Casa desde hace casi siete lustros.

Vayan mis gratitudes a los tres.

