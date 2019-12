Chicote, la ropa interior y las Campanadas con Cristina Pedroche

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Estamos a menos de 48 horas de cambiar de año, de década y de ver el vestido que lucirán todas las presentadoras de las Campanadas: Anne Igartiburu, Paz Padilla, Cristina Pardo y como no Cristina Pedroche.

Tanta expectación genera el vestido de Atresmedia que no se habla de otra cosa ya sea para bien o para mal. Su compañero de terna Alberto Chicote, sabe figurar como maestro de ceremonias de forma intachable... y por eso, la cadena ha vuelto a confiar en él.

Para el prestigioso Chef supone una gran emoción: "No aburre (presentarlo varios años y no estar con la familia en casa). Para mí es un regalo y no he dudado nunca muchos segundos".

Chicote asegura que lo disfrutan al máximo: "Para mí es un fiestón... y es formar parte de algo muy grande que están viviendo millones y millones de españoles y decir ¡Formo parte de esto!".

El presentador de Pesadilla en la Cocina y Auténticos, el próximo programa que presentará donde intentará cumplir los sueños de personas con necesidades especiales recuerda con emoción su niñez: "Cuando era un chaval decía: '¡Cómo tiene que molar esto!'".

Con Pedroche como protagonista y asegurando estos días de atrás que no va a llevar ropa interior, le ha tocado el turno a Chicote y le ha sentado fatal... Saúl Ortiz le preguntaba si llevaba ropa interior y el compañero de Cristina Pedroche se quedaba de lo más perplejo con cara de malestar pero sin perder los nervios como cuando está en sus programas 'echándole la charla a los participantes' que tienen restaurantes con deficiencias para ser referentes de calidad y negocios de éxito. "¿De verdad que me estás preguntando eso?", replicaba Chicote... Chicote, se mostraba molesto, descolocado porque le parecía una pregunta innecesaria y sin perder los nervios ni la compostura, le acababa diciendo que "Si fuera al revés, él no le habría preguntado si llevaba ropa interior"...