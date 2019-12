El PSOE afirma que las inversiones municipales de 2019 no ejecutadas superan los 28,5 millones de euros

Lunes, 30 de diciembre de 2019

José Luis Mateos, portavoz socialista, sostiene que “dos de cada tres euros que el equipo de gobierno se comprometió a invertir han quedado en un cajón”

“El equipo de gobierno municipal integrado por PP y Ciudadanos mantiene paralizados más de 28,5 millones de euros en inversiones prometidas a la ciudadanía de Salamanca en 2019 y no ejecutadas”. Son palabras de José Luis Mateos, portavoz del Grupo Municipal Socialista, que este lunes hacía cuentas sobre la ejecución del capítulo de inversiones del presupuesto municipal en 2019, en una rueda de prensa, junto al concejal Marcelino García.

“Según los datos oficiales de finales de año (a fecha 20 de diciembre), más del 64% de los créditos están pendientes de ejecución, es decir, más de 28'5 millones de euros. Cifras preocupantes que demuestran el engaño y el fraude del equipo de gobierno del PP y Ciudadanos al prometer inversiones que luego no son capaces de realizar en tiempo y forma, con proyectos que incluso se repiten año tras año como el Centro de Recepción de Visitantes o los programas vinculados al Edusi Tormes+ y con proyectos incluso licitados y adjudicados que no llegan a ser ejecutados, como la Torre de los Anaya o el Espacio de Participación de San Bernardo”, añadía.

Por eso, Mateos argumentaba que “cuando el año que viene el PP presuma de superávit lo hará con datos maquillados cuyo significado no es otro que la falta de inversión. En definitiva, dos de cada tres euros que el equipo de gobierno, a través de su alcalde Carlos García Carbayo, se comprometió a invertir han quedado en un cajón. Una situación extremadamente grave que tiene como consecuencia, además de no poder disfrutar de las inversiones prometidas, el hecho de que esos 28,5 millones de euros no están circulando por la ciudad y, por tanto, no están generando ni empleo ni oportunidades de futuro”.

Además, en opinión del portavoz socialista, “debido a la falta de entendimiento e incapacidad de gestión, el equipo de gobierno no ha sido capaz de elaborar y presentar los presupuestos para 2020, necesarios para el buen funcionamiento de la ciudad, y mantiene paralizado el Ayuntamiento al no movilizar todos los recursos a su alcance para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”.