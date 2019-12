Ana Obregón muestra su lado más solidario en Vallecas

Domingo, 29 de diciembre de 2019

La actriz y presentadora no quiso faltar este fin de semana al acto tan solidario que se organizó en el Estadio de Fútbol de Vallecas en beneficio de la Fundación Prodis

Cuando Ana Obregón recibió la llamada del mánager Richy Castellanos para que aportase su granito de arena en el partido benéfico de Artistas vs. Famosos no pudo decir que no. La actriz y presentadora no quiso faltar este fin de semana al acto tan solidario que se organizó en el Estadio de Fútbol de Vallecas en beneficio de la Fundación Prodis.

En su papel como madrina y encargada del saque de honor, Ana se mostró radiante y muy feliz ante las cámaras de Europa Press. Atenta siempre a aquellos que más lo necesitan, Obregón nos explicó que durante este año ha intentado estar en todos los actos solidarios que ha podido: "La verdad es que este año he intentado estar en cualquier evento que sea solidario y que haya que hacer algo o presentar o estar aquí", y es que para Ana este evento sí merecía la pena: "Lo que no me gusta son los eventos solidarios estos de 'Vístete de largo y cena, una cena especial', a esto no. A mí me gusta hacer algo relacionado con mi trabajo".

Feliz con el éxito de recaudación, la madre de Aless Lequio no dudó en presumir en su perfil de Instagram de todo lo que se había conseguido con este partido de fútbol solidario: "Un éxito de recaudación, asistencia y colaboración de más de 50 PROFESIONALES ( actores, cantantes, presentadores, etc) en el Tradicional partido benéfico de esta mañana a beneficio de @prodisfundacion. He tenido el honor de ser la Madrina por 4 vez! Todo por los niños y para ellos".

Unas Navidades muy especiales que está disfrutando con los suyos, sobre todo después del año tan duro que vivió cuando a su hijo le fue diagnosticado un cáncer que les llevó a cruzar el charco y vivir durante meses en Estados Unidos. Una etapa que cada vez está más superada para alegría de todos los suyos.