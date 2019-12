Pregón íntegro de Pipe Martín en la Nochevieja Joven

Domingo, 29 de diciembre de 2019

> A continuación ofrecemos de forma íntegra el pregón pronunciado por Pipe Martín en los prolegómenos de las Campanadas de la Nochevieja Joven que se celebró en la noche del sábado en la Plaza Mayor. Asimismo, recogemos la intervención realizada de forma previa por la delegada de Juventud del Ayuntamiento, Paola Martín Muñoz.

| INTERVENCIÓN DE PAOLA MARTÍN MUÑOZ

Buenas noches. Queridos amigos y amigas de ciudad Rodrigo, pregonero, autoridades y compañeros.

Se nos acaba el 2019 y con ello celebrar por primera vez esta nochevieja alternativa. Gracias a todos los que hoy estáis en nuestra preciosa plaza mayor despidiendo (entre comillas) el año.

Es motivo de alegría sin duda, pasar estas fechas con todos los seres queridos: familiares y amigos.

Siempre le he dado a estas fechas un valor especial, pues simbolizan para todos un punto de inflexión en el calendario, ya que nos volvemos a juntar los que vivimos aquí y la gente que viene de fuera.

Es un buen momento para reflexionar, sobretodo lo realizado a lo largo del año y retomar fuerzas para emprender nuevos proyectos.

Desde la concejalía de juventud, vamos a conseguir que todos los jóvenes de ciudad Rodrigo se sientan orgullosos de su pueblo aunándolo aún más si cabe. Y entre todos nosotros sigamos trabajando para el bien y los intereses comunes como hasta ahora lo hemos y estamos haciendo.

Desde que hemos llegado, hemos puesto todo nuestro empeño en preparar todo tipo de actividades: deportivas, culturales, musicales y de ocio.

Deseo que disfrutéis de estos días en compañía de quienes queráis así como dar la bienvenida a todos y todas que nos quieran visitar y acompañar.

Salud para disfrutarlo, tiempo para compartirlo y deseos para volver a vivirlo.

Os animo a disfrutar el comienzo de 2020 y doy paso al pregonero de este año Felipe Martin Zamarreño, para los que tenemos el gusto de conocerlo, “Pipe”. Hijo de este pueblo, ciudad Rodrigo. El pueblo que lo vio nacer y crecer desde el Barrio Nuevo del puente hasta las murallas donde nos encontramos.

Alguien que transmite Alegría y felicidad.

Y sin más dilación le doy paso. Muchas gracias.

| PREGÓN DE FELIPE MARTÍN ZAMARREÑO ‘PIPE’

Muy buenas noches a todos!!!

En primer lugar, me gustaría saludar a todo el Equipo de Gobierno y a la Corporación Municipal de nuestro queridísimo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo aquí presente.

Y agradecer de una manera especial a la Concejalía de Juventud por haber confiado en mí, un joven mirobrigense al que ha sido otorgado el honor de oficiar hoy, en esta noche tan especial, en esta plaza tan bonita, el pregón de la primera Nochevieja Joven de nuestro pueblo.

Y ahora sí... Queridos amigos y amigas, BIENVENIDOS y muy buenas noches a todos, es para mí un placer poder saludar desde un lugar tan privilegiado a esta juventud mirobrigense en una noche tan especial como es esta, en la que de una forma simbólica despediremos todos juntos el 2019.

Para los que no me conozcáis, que serán muy pocos (modestia aparte), soy Pipe Martín, un joven mirobrigense que ha pasado su infancia en el Barrio Nuevo del Puente, en el cual, recuerdo con especial ilusión esas tardes de Nochevieja por allí acompañado de mis amigos, donde no hacíamos, evidentemente, nada bueno... Ja ja ja.

Por suerte o por desgracia todo cambia, y de pasar la tarde de Nochevieja con los amigos jugando en El Barrio, ha evolucionado a hacerlo en la barra de los bares tomando una copita de champán para después terminar cenando y comiendo las uvas con nuestros seres más queridos, aunque a veces no estén todos los que quisiéramos que estén...

Pero bueno... Por contaros algo de mí, el motivo por el que la gente de este pueblo me conoce, no es por otra cosa que mi gran afición al toro, gracias a esta afición he podido llevar el nombre de nuestro pueblo, Ciudad Rodrigo, por muchas localidades de la geografía española e incluso en alguna que otra ocasión por tierras portuguesas, motivo por el cual me siento muy orgulloso... Ya que gracias al toro y concretamente, a su Carnaval, Ciudad Rodrigo es mundialmente conocida en el ámbito taurino, por este tipo de festejos.

Que cinco días tan bonitos, y que cantidad de disgustos le han costado a mis padres... lo siento mamá, seguiremos en las mismas.

Pero lo que verdaderamente hace bonito a nuestro pueblo es toda la gente, tanto mayores como pequeños que vivís y trabajáis todo el año Aquí, y hacéis o hacemos que los que un día emigraron por unos u otros motivos vuelvan por estas fechas tan emotivas a encontrar sus raíces, sus caras amigas, sus olores familiares y pasen en compañía de sus seres queridos esta maravillosa fiesta de la Navidad, Fiesta que, en un entorno como este, con sus luces y su encanto hacen de la Navidad aún si cabe una Navidad más especial...

LA NAVIDAD DE MI PUEBLO... CIUDAD RODRIGO!!!!

La verdad que para mí ha sido fácil subirme aquí, y ser la voz de todos los jóvenes mirobrigenses que en esta noche que por primera vez celebra Ciudad Rodrigo y que espero que sea la primera de muchas... la Nochevieja Joven, para una juventud que cuantos más bares nos cierren, más imaginación nos abren.

Por favor, seguid pensando en nosotros, queremos quedarnos aquí nosotros los y las jóvenes de Ciudad Rodrigo.

Hoy aquí termina nuestro 2019, y es hora de pedir deseos al 2020: un futuro esperanzador, con trabajo digno (y os digo yo que sé de lo que hablo), un Ciudad Rodrigo sostenible, cuidado, habitado y encaminado al progreso, donde la juventud encuentre una brújula que seguir.

Pero bueno... como no quiero aburriros y lo que quiero es que disfrutéis de esta noche... Deciros que ha sido un verdadero honor estar aquí, me gustaría nuevamente dar las gracias a la gente que ha hecho posible que esto haya sido una realidad, por supuesto daros las gracias a todos y cada una de las personas que habéis hecho este evento más grande con vuestra presencia y desearos la mejor salida del año posible y un feliz 2020...

Gracias y hasta pronto...

Feliz año Ciudad Rodrigo!!