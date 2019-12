Jorge Blanco: “Salamanca tiene algo único y estoy alucinando con el tiempo que hemos hecho”

Domingo, 29 de diciembre de 2019

Jorge Blanco repitió triunfo en la carrera charra y se mostró muy satisfecho por el desarrollo de la prueba y la lucha con Ben Daoud y Barzola.

Sensaciones: "Estoy alucinando con el tiempo que hemos hecho. Sabía que habíamos salido muy rápido, me he encontrado bien y hemos dado relevos entre Hamid, Barzola y yo. En ningún momento he mirado el reloj. Pensé que íbamos a hacer un tiempo un poco mejor que el del año pasado, pero no sabía que estábamos yendo tan rápido. He podido repetir título y ha sido al sprint, igual que el año pasado”.

Carrera: "Me interesaba una carrera rápida. Hemos llegado al final y he tenido más fuerzas que Hamid y me he llevado el triunfo".

Público: "Salamanca tiene algo único. Se está convirtiendo en una ciudad especial. Me siento muy arropado por el público".