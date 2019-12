José Ángel Alonso, a Unionistas: “Es un paso valiente y digno de agradecer”

Viernes, 27 de diciembre de 2019

El último capitán de la extinta Unión Deportiva Salamanca fue presentado como nuevo jugador de Unionistas en el Hotel Helmántico

El central charro José Ángel Alonso, último capitán de la extinta Unión Deportiva Salamanca en la temporada 2012/2013, fue presentado como nuevo jugador de Unionistas en el Hotel Helmántico en un acto en el que estuvo arropado por miembros del club.

Fichaje: "Me gustaría agradecer al club la oportunidad de haber podido entrenar, acabar el período de recuperación de mi rodilla y la de poder volver a jugar. Es un paso valiente y es digno de agradecer. Estoy con muchas ganas de competir y ayudar en el campo. Creo que el equipo va a ir hacia arriba".

Puesto: “Puedo jugar en las dos posiciones (como central y mediocentro), pero ahora me siento más cómodo de central, aunque siempre tuve más mentalidad de mediocentro".

Salvación: “Los peores momentos ya han pasado y la situación ha cambiado bastante. Se veía todo muy negro".

Trato con la entidad: “Unionistas es un club muy familiar, muy cercano y muy bien organizado”.

Hablar con su hermano Jorge Alonso: “No hemos hablado mucho, aunque me habló bien del club cuando él estaba. Me hubiese gustado jugar con mi hermano. No pudimos coincidir en el campo con otros equipos y me hubiese encantado jugar en el mismo”.