Destinos que visitar en Italia si vas de norte a sur

Jueves, 26 de diciembre de 2019

Italia es un país miembro de la Unión Europea, su territorio, con capital en Roma, se divide en veinte regiones y estas a su vez por 110 provincias

Querido lector, en las líneas de hoy vas a descubrir los spots más destacados si tienes la intención de recorrer Italia de norte a sur o viceversa, y ya te adelanto ya que no te va a dejar indiferente. Italia es un país lleno de cultura y arte por doquier siendo sin duda su capital nuestro lugar favorito. Ya verás que encontrarás miles de lugares que visitar en Roma con GuruWalk . Pero ya hablaremos de ella más adelante.Por ahora, te contamos que Italia es un país miembro de la Unión Europea, su territorio, con capital en Roma, se divide en veinte regiones y estas a su vez por 110 provincias. Seguramente estés en pleno conocimiento que Italia se ubica en el centro del mar Mediterráneo. Ocupa le península itálica, así como la llanura Padana, las islas de Sicilia y Cerdeña y un sin fin de islas. La Italia del norte está rodeada por los Alpes y tiene frontera con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Viaja siempre que la oportunidad se presente Bien, si decides escaparte a Italia y descubrirla a fondo no debes obviar estas recomendaciones que te proponemos con tanto cariño, por que como ya sabes Italia es junto con París uno de los países más románticos.Roma, la capital de Italia debe estar si o si en tu recorrido. Llena de cultura y fácil de recorrer. ¿Qué cosas no puedes perderte de Roma?- El Coliseo- Foro romano- Fuente de Trevi- La Plaza de San Pedro- La basílica más grande del mundo, la Basílica de San Pedro.- La Capilla Sixtina- Darte una vuelta por el VaticanoFlorencia debe ser otro punto a destacar en tu viaje por Italia. Alberga un patrimonio cultural inmenso y ese es motivo de reclamo para turistas de todo el mundo.- El Duomo- La galería Uffizi- Piazza della Signoria- Cúpula del Brunelleschi- La campiña toscanaPisa, sí lo sabemos, estás ansioso por tener la típica foto con la torre de pisa. No pierdas la oportunidad. Aunque para ser honestos, recomendamos mucho más visitar la Piazza dei Miracoli.Venecia, alberga festivales de cine, y sus canales bañan la ciudad con un encanto particular. Si tienes la oportunidad de visitar Venecia durante Carnaval en el mes de febrero... Te enamorarás perdidamente de esta maravillosa ciudad. No olvides hacer el recorrido oportuno para visitar las islas de Murano llenas de color y artesanía.Verona, a pesar de ser una ciudad bastante turística la recomendamos 100%. Verona es conocida también como la ciudad de Shakespeare, la ciudad del amor pero también del destino trágico de Romeo y Juelieta. Además si eres un romántico te recomiendo ver antes la película Cartas a Juelieta, una película de amor entretenida en la que reconocerás diferentes puntos de Verona. ¿Qué visitar en Verona?- La casa de Julieta, no olvides tocar el pecho de la estatua que está allí para tener buenas suerte en el amor.- La Piazza delle Erbe- El CastelvecchioLas Cinque Terre es uno de los lugares más bonitos que ofrece Italia. Las Cinque Terre consta de 5 pueblos de acantilados. Una imagen para recordar sin duda alguna. Allí, te recomendamos hacer una ruta de senderismo. Así que lleva siempre contigo un par de deportivas todoterreno. Aunque no te preocupes, las rutas no suelen tener una duración mayor dos horas.- Coge el tren que conecta todos los pueblos, también llamado El expreso de las Cinque Terre.- También puedes visitar la zona en barco.¿Qué pueblos forman parte de las Cinque Terre?- Monterosso al mare, este es el pueblo más grande y además posee una preciosa y amplia playa de arena.- Vernazza, un pueblecito lleno de color y este, poseedor de un pequeño puerto.- A Corniglia, la peculiaridad de este pueblo es que puedes acceder a él a través de una escalera de más de 350 escalores.- Manorala, el pueblo más antiguo de lass Cinque Terre que merece la pena explorar.- Riomaggiore, este es el último de los pueblos que componen Cinque Terre. Se trata de un pueblo donde reina la tranquilidad pero gracias a turistas y pescadores lugareños lo convierte en un pueblo alegre y bonito.Estos son nuestros must en tu viaje por la preciosa Italia pero echa un vistazo y descubre qué ver en Génova, Lecce, Nápoles, Turín (psss te chivamos que aquí hay chocolate), Milán (la capital de la moda según el Global Language Monitor), El Lago Moyor y las Islas Borromeas, El Lago deComo, El Lago de Garda, Los Dolomitas, La Costa de Amalfi, Sicialia, Cerdeña...Italia ofrece un sinfín de oportunidades turísticas a rebosar de cultura. Es imposible plasmas todas nuestras recomendaciones en un artículo, pero creemos que con estos consejos ya estás preparado para no perderte algunas de las ciudades más importantes de Italia. Y bien, finalmente... Supongo que habrás oído hablar de su deliciosa comida... Así que está en tus manos descubrir Italia de arriba a bajo.