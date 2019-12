El Comedor de los Pobres vuelve a ser un hogar en Nochebuena para un centenar de personas sin recursos

Martes, 24 de diciembre de 2019

Como hace ýa 25 años, esta noche ofrece una cena especial en sus instalaciones para que aquellos que se encuentran solos o pasan por situaciones precarias puedan sentir el calor y el afecto que necesitan

La solidaridad de los salmantinos permitirá, un año más, que un centenar de personas sin recursos pueda disfrutar de una cena especial de Nochebuena en el Comedor de los Pobres. A partir de las ocho de la tarde, este señalado 24 de diciembre, sus instalaciones volverán a convertirse en un hogar para que aquellos que se encuentran solos o pasan por situaciones precarias puedan sentir el calor y el afecto que necesitan esta noche.

Un día antes, todo estaba preparado en el Comedor de los Pobres de Salamanca para celebrar la Nochebuena como una gran familia. Una cita en la que los comensales estarán nuevamente arropados por el obispo de Salamanca, Carlos López, y la fundadora del comedor, Queti Luciano. Las mesas ya están decoradas para la ocasión con motivos navideños y se servirá un menú especial que ha sido posible elaborar gracias al patrocinio de personas que han querido apoyar esta encomiable iniciativa que se repite desde hace más de 25 años.

Al igual que el año pasado, para que esta cena fuera posible, se puso en marcha el pasado 16 de diciembre una campaña para pedir ayuda a todos aquellos que pudieses colaborar patrocinando con 25 euros un menú de la cena de Nochebuena y “en menos de una semana los 100 menús estaban cubiertos”, destaca Miriam Labrador, quien agradece la generosidad de los patrocinadores que permitirá servir una cena a la altura de esta noche tan especial, con un menú compuesto por una selección de embutidos ibéricos, langostinos, aguacates con gambas y salsa rosa, crema de marisco, poupietas de lenguado con langostinos, cruceta ibérica, selección de tartas, café y dulces navideños .

Reparto de comida y juguetes

La ayuda que se ofrece desde el Comedor de los Pobres permite que las familias puedan tener una Navidad normalizada y alegre a pesar de las dificultades por las que atraviesan. Por este motivo, el pasado sábado se realizó el reparto especial de Navidad “porque también tienen derecho a comer un trocito de turrón o polvorones”, señalan desde el comedor, que entregó lotes de comida navideños a más de un centenar de familias. Además, ese mismo día, el Comedor de los Pobres de llenó de ilusión con la llegada anticipada de los Reyes Magos que repartieron regalos y juguetes entre los más pequeños de unas 35 familias necesitadas. “Son detalles que consiguen que las familias olviden por unas horas los problemas que viven día y día y sientan la magia de la Navidad”.

Atención integral a familias

El Comedor de los Pobres de Salamanca, que el 12 de diciembre clausuró con una eucaristía la celebración de una fecha tan señalada como es su 25 aniversario, atiende a 200 familias cada día, ya que no solo se les proporciona comida caliente a diario a quienes lo solicitan, también se ofrece una ayuda integran a las familias que llegan al centro. Para desarrollar su labor, el comedor cuenta con una consolidada red de voluntariado integrada por más de 150 personas y ya supera el centenar de empresas ‘100x100 Solidarias’.

El pasado año, el Comedor de los Pobres repartió más de 40.000 menús y 100.000 kilos de alimentos. Actualmente, según explica Labrador, se ofrecen entre 30 y 40 comidas calientes a diario en sus instalaciones, una cifra que ha ido aumentando y los usuarios son principalmente “gente de la calle y familias de refugiados”. A ello se suma el servicio de recogida diaria de comida elaborada, un menú envasado que los usuarios pueden llevarse a sus casas.

‘Misión Educativa’

Desde hace tres años, el Comedor de los Pobres se transforma por las tardes en un colegio para ofrecer apoyo en los estudios a los niños de las familias usuarias y a todos aquellos que precisen ayuda con las clases. Se trata del proyecto ‘Misión Educativa’ que se desarrolla con un método personalizado de clases particulares (one to one, un profesor para cada alumno) y cuyo objetivo final no es otro que el éxito en la consecución de las metas escolares.

“Son clases de apoyo personalizado según las necesidades de cada alumno. Muchos vienen con una baja autoestima y se trata de motivarles en sus estudios, algo que se está consigiendo con muy buenos resultados”, explica la responsable del programa.

Actualmente, ‘Misión Educativa’ ofrece apoyo a alumnos desde primero de Primaria hasta segundo de Bachillerato y cuenta con 20 profesores voluntarios, aunque, según explican, “se necesitan profesores de Inglés y también diccionarios”.