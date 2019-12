El PSOE alerta del riesgo que corren 42 consultorios de la comarca con los planes de la Junta

Lunes, 23 de diciembre de 2019

El Partido Socialista de Ciudad Rodrigo escogió la víspera de Nochebuena para ofrecer una rueda de prensa que tenían prevista “desde hace tiempo” en torno a los planes que tiene la Junta para la Sanidad en Castilla y León, un asunto sobre el cual ya presentaron una moción en el Pleno Ordinario celebrado por el Ayuntamiento mirobrigense en la noche del pasado viernes, que sólo encontró el respaldo adicional de IU, siendo rechazada por PP y Ciudadanos.

Este ‘Nuevo modelo de asistencia sanitaria en el mundo rural’ que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el pasado mes de noviembre es para los socialistas un “ataque brutal, un hachazo”, en palabras del diputado provincial Carlos Fernández Chanca, con lo cual se oponen al mismo de forma “total y radical”, según expresó en la mañana del lunes el procurador en Cortes Juan Luis Cepa.

La clave de esta reforma que prepara la Junta está en la figura de los consultorios, hablándose de consultorios rurales agrupados (que serían centros más importantes) y consultorios de proximidad, que únicamente abrirían sus puertas si hay pacientes que lo demandan. Para Carlos Fernández Chanca, “un consultorio al que no asiste un médico de forma regular no es un consultorio”.

Juan Luis Cepa puso como ejemplo lo que ocurre en Herguijuela de Ciudad Rodrigo y Cespedosa de Agadones, donde el médico acude en la actualidad una hora una vez a la semana, con lo cual “se puede decir que no está cerrado”. Sin embargo, con el nuevo modelo, sólo pasaría consulta “si alguien pide cita previa”, de tal modo que si nadie la pide, no se desplazaría a las localidades. Ergo, “sino va el médico, el consultorio no está abierto”.

Según las estimaciones del PSOE a partir de lo que se plantea en el Plan de la Junta, ahora mismo sufrirían esta situación de ‘cierre’ (es decir, pasarían a ser consultorios de proximidad no habiendo consulta asegurada en los mismos) 42 de los 67 consultorios locales que hay repartidos por la comarca de Ciudad Rodrigo (el 62%). Mientras, en torno a la figura de los consultorios rurales agrupados, el PSOE se pregunta cómo se decidirá en qué localidades se montan -porque se supone que los municipios van a luchar por tenerlos-, y de igual modo, con qué dinero se van a montar.

Además de esas dudas que surgen, y de su propia “oposición frontal”, el PSOE remarca que “no hay consenso” entre asociaciones científicas, médicos y sindicatos, por lo que Juan Luis Cepa tiene la “esperanza de que esto no va a salir adelante”. En cualquier caso, no niega que “algo hay que hacer” con la sanidad en el mundo rural, reivindicando que se haga “desde el consenso, y garantizando una asistencia sanitaria digna”.

El caso de la comarca

Para Carlos Fernández Chanca, esos planes de la Junta ya son “graves” en una zona “normal”, pero lo son “más” en la comarca de Ciudad Rodrigo, al tratarse de un territorio de población envejecida, con enfermedades crónicas, y además dispersa, con malas infraestructuras de comunicación.

Carlos Fernández Chanca anuncia que lucharán porque el habitante “de la pedanía más pequeña” tenga las mismas oportunidades que el habitante de una gran ciudad, subrayando que este plan “va en contra” de la lucha contra la despoblación como indicó Juan Luis Cepa. Para el diputado provincial, este nuevo plan “sólo aumenta la brecha del mundo rural”, considerando que se va “de la España vaciada a la España vacilada”, llegando a definir a la Consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, como “la peor consejera de Sanidad del mundo”.

Mientras, para Juan Luis Cepa, este plan es “de lo más grave que está sucediendo en Castilla y León”, creyendo que tiene su base en que “PP y Ciudadanos no creen en el mundo rural”. Los socialistas proponen que PP y Ciudadanos borren del mapa este plan y “sentarse” a tratar cómo puede ser la Sanidad en el futuro en la región, siempre asegurando que el 25% del Presupuesto del área vaya destinado al mundo rural.