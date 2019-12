ASAJA Salamanca destaca en su balance general “las artimañas utilizadas durante el año para desprestigiar al sector”

Lunes, 23 de diciembre de 2019

Los presidentes de Salamanca repasaron temas como la sequía, el acuerdo con los países del Mercosur o la problemática de la fauna salvaje

Los presidentes de ASAJA en Salamanca y Castilla y León, Juan Luis Delgado y Donaciano Dujo, respectivamente, realizaron esta mañana un balance del año agrícola 2019 que ha estado marcado por la sequía, el acuerdo con los países del Mercosur, la problemática de la fauna salvaje y la criminalización que ha sufrido el sector frente al cambio climático, entre otros temas generales.

ASAJA Salamanca asegura que por si algo se ha caracterizado este año es por haber estado “plagado de artimañas que buscan desprestigiar el sector al sector agrario y ganadero debido a intereses políticos y comerciales ocultos”. Juan Luis Delgado echó también la vista atrás y recordó el mal año por el que atraviesa el campo.

“Da la impresión de que el agricultor siempre se está quejando, pero la sociedad debería preguntarse por qué. Al mal año agrícola por el que han atravesado todos los sectores del campo, se le añade agentes que lo único que han hecho es sembrar la semilla de la discordia y crear una fama inmerecida a los agricultores, como pueden ser los ‘ecologista de sofá’ que no han pisado el campo ni una sola vez y nos culpan de la contaminación, de querer acabar con las especies salvajes y de no querer hacer lo mismo con las vacas, a cambio de hamburguesas veganas”, apuntaba.

Delgado arremetió además contra el posible acuerdo con los paíeses del Mercosur que afectará directamente al campo salmantino en cuanto a ganado vacuno y miel. “Somos la moneda de cambio y bailamos al son que unos pocos tocan, juegan a guerras comerciales y quienes acabamos pagando el pato somos los agricultores”.

En cuanto a la sequía que ha azotado al campo salmantino, Delgado recordó que en este año hay un déficit de 196.000 toneladas de cereales en la provincia, que suponen 35 millones de euros en pérdidas. “Los ganadores de bovino han sido otros de los grandes perjudicados, además de los agricultores, que han tenido que suplmentar de pienso y agua a los animales por falta de pasto”. Así, Delgado cifró en 54 millones de euros los gastos a mayores del conjunto de ganadores en la provincia de Salamanca. “Un profesional medio con 200 vacas ha tenido que suplementar en tres meses a mayores a su ganado. Eso significa 27.000 euros de esfuerzo económico que se habría ahorrado en un año con lluvia”. A pesar de esta mala situación, Salamanca ostenta el primer puesto en el listado español con 617.989 cabezas en 2019.

Respecto al ovino y caprino, la opa pidió tajantemente ayuda hacia un sector que “está condenado a desaparecer” por el escaso precio que se paga al productor. Por contraposición, el ibérico en Salamanca es uno de los estandartes españoles y ha aumentado su censo de animales con respecto al año anterior (de 507.850 a 550.511).

La reforma de la PAC y los cambios que conlleven el Brexit ahondarán en los problemas de todos los agricultores y ganaderos que ven peligrar sus explotaciones. “No queremos vivir de ayudas, queremos que nos paguen a precios dignos, pero la PAC es el único salvavidas ante las tropleías que se cometen en el sector”, señala el presidente de ASAJA.

Otro de los temas en los que también hizo hincapié el presidente fue el de la tuberculosis y la fauna salvaje. Respecto a la fauna salvaje, según datos de la Junta de Castilla y León, en solo tres años ha provocado 10.000 accidentes de tráfico en la comunidad. El lobo ha atacado 1.683 veces , 24 de ellas en Salamanca con más de cien muertes.

Donaciano Dujo, presidente de ASAJA en Castilla y León, destacó las pérdidas millonarias en Salamanca en el sector agrario y ganadero y reafirmó las palabras de su homólogo en Salamanca. Salió al paso de las críticas que ha recibido el sector agrario y ganadero, al que se ha dejado “solo ante el peligro, sin que ningún político haya dado un paso al frente para defendernos”.

Dujo destacó “la falta de gobierno o el desgobierno que hemos vivido, apenas se ha movido un papel en Bruselas y no tenemos presupuesto ni iniciativas para la futura PAC 21 27. En el plano nacional, apuntó lo mismo: “aún no hay Gobierno y no sabemos si el que se forme tendrá el criterio agrario y rural que nuestro sector necesita, y menos si depende de formaciones que están en contra de la unidad de España”.