Un mago de Got Talent y una pitonisa animan la recta final de la venta de Lotería de Navidad

Viernes, 20 de diciembre de 2019

Llevamos tantas semanas hablando de cuestiones navideñas que parece mentira que todavía no se haya celebrado el evento que tradicionalmente se considera el pistoletazo de salida de esta época en España: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que tendrá lugar este domingo en el Teatro Real de Madrid.

Allí se repartirá la suerte para toda España, confiando la comarca de Ciudad Rodrigo en que, como en los últimos años, al menos toque ‘un poco’ de los premios importantes. El año pasado fue el de mayor trascendencia, cuando se despacharon 2 décimos del Gordo (800.000€ en total) en el Restaurante El Porvenir de Cabrillas, que habían sido comprados por dos compañeros de trabajo, uno residente en Cabrillas y otro en Ciudad Rodrigo (que aparecen en la imagen superior).

Evidentemente el deseo es que pueda ser mucho más dinero el repartido, como expresaban en la tarde del viernes a Ciudad Rodrigo Al Día los hermanos Idoia, Ana y Francisco Martín Mesa, responsables de la Administración de Loterías Número 2 de Ciudad Rodrigo, ubicada en la calle Cardenal Tavera, que ya están “con muchos nervios, ganas de que pase y de dar algo sobre todo”.

Yendo más allá, Idoia Martín Mesa apuntaba incluso que tiene “un pálpito” de cara al Sorteo del domingo, que puede tener su razón de ser en que este año la venta en ventanilla en su Administración se ha producido con “más alegría”: si en años anteriores se despachaba más de décimo en décimo, este año cada persona se ha llevado un mayor número de décimos.

Aunque se está a la espera de cerrar números y del arreón final de última hora (que creen que podría ser un poco menor por el mal tiempo), en esta Administración explican que las ventas han sido “un poquito superiores” a las del año pasado, de tal modo que, pese a que les mandaron más lotería que en 2018, “vamos a devolver menos”.

Las devoluciones se cerrarán a última hora del sábado ya que, de forma excepcional, abrirán en la tarde sabatina, al igual que también hará la Administración Número 1 de la calle Cardenal Pacheco, donde ha vivido su primera campaña navideña María Segovia, actual empleada del establecimiento. En su caso, no tiene datos para comparar respecto a otros años, aunque el ajetreo ha sido como siempre constante.

Las peticiones de números

Estos últimos días, ha habido incluso movimiento adicional ‘por culpa’ de la televisión, tras mostrarse dos números en sendos programas que han sido reclamados constantemente en ambas administraciones de Ciudad Rodrigo (tanto en persona como por teléfono) pese a que ni siquiera los tenían consignados. Uno de los culpables es un mago del programa Got Talent, que en la final del pasado lunes hizo un truco con un décimo con el número 42452. Y aunque no hubo referencias al Sorteo (es decir, no dijo nada de que fuera a ser premiado), la gente ha salido en su busca.

Y la otra responsable es una pitonista que apareció en la noche del martes en el programa En el punto de mira de Cuatro, que apostó por otro número para el Gordo, el 86908, siendo lo llamativo que un año hizo un pronóstico de otro número para el Gordo... que se llevó el 2º Premio. Además de estas peticiones ‘televisivas’, ha habido alguna más concreta como todos los años. Por ejemplo, María Segovia señala que llamó a su Administración un policía de Barcelona en busca del número que coincide con el de su identificación policial. Sin embargo, cuando llamó ya estaba agotado.

De los números que tienen consignados en la Administración Número 1, hay que apuntar que ha habido uno que ha hecho unos cuantos kilómetros, al viajar hasta Tenerife, de la mano del grupo de esa isla que estuvo en Ciudad Rodrigo durante el mes de julio participando en la Escuela de Verano de Folclore.

Más allá de números concretos, un año más se han despachado muy bien en ambas administraciones todos los acabados en 5 y en 7, así como en 13, que siempre se agota, pese a que el Gordo sólo ha acabado una vez en esta terminación. Además, como es tradición, todos los números acabados en 19, al ser el año en el que nos encontramos, se han vendido muy bien. De igual modo, números de toda la vida en la Administración Número 2 como el 28112 o el 37112 han volado un año más, así como el 68347, ya que le tocó la pedrea el año pasado.

En palabras de Idoia Martín Mesa, de la Administración Número 2, tras todos estos meses de venta (arrancó en julio), “el fin de fiesta sería dar algo”, sobre todo para recompensar a toda la gente “que confía en nosotros”.