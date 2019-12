Rechazadas en el último Pleno del año sendas mociones sobre energía y sanidad en el mundo rural

Viernes, 20 de diciembre de 2019

Con la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo llena de espíritu navideño producto de las luces, los villancicos que han empezado a sonar, y el novedoso tren infantil, su Casa Consistorial acogió a última hora de la tarde del viernes el último Pleno Ordinario del Ayuntamiento por este 2019, que no es que tuviera demasiado espíritu navideño, salvo por ejemplo por la felicitación de Año Nuevo por la que optó el portavoz de IU-Ciudad Rodrigo en Común, Domingo Benito, en vez de realizar preguntas al Equipo de Gobierno en el turno habilitado para ese fin.

Eso hizo que el Pleno se quedase en 1h.23’, una duración realmente corta, pero quizá algo larga teniendo en cuenta que el Orden del Día era bastante escaso. Lo que dio más juego fueron las dos mociones debatidas, que salieron rechazadas, una por los votos del PP, y la otra por los votos del PP y Ciudadanos.

La moción sanitaria

Aquella en la que se reflejó a nivel local el pacto que tienen ambos a nivel autonómico fue la que había presentado el PSOE sobre un asunto regional, para rechazar el ‘Nuevo modelo de asistencia sanitaria en el mundo rural’ que la Junta ha aprobado recientemente en su Consejo de Gobierno. Para el PSOE, en palabras de Carlos Fernández Chanca, este nuevo modelo es “un hachazo”, porque “se ve perjudicada la asistencia de los pequeños municipios”, convirtiendo a la “España vaciada en la España vacilada”.

Según resaltó, se van a cerrar los consultorios locales “en diferido”, porque “van a abrir únicamente a la demanda; es un cierre de facto de los consultorios”, considerando que se van a establecer “ciudadanos de 1ª y de 2ª”. El mismo concepto empleó el portavoz de IU-CR en Común, quién remarcó que el nuevo modelo “sólo se pone en los pueblos alejados”, viéndolo un reflejo de que “la dinámica de gestión de los servicios públicos de Ciudadanos y PP es de reducción y ataque al mundo rural”.

Como decíamos, PP y Ciudadanos rechazaron la moción argumentando principalmente que “no se va a cerrar ningún consultorio”. En lo que respecta al PP, su portavoz Laura Vicente evocó durante su turno la actuación del PSOE en materia sanitaria cuando gobernó la Junta, y lo que decía el programa socialista a las Elecciones Autonómicas del pasado mes de mayo sobre la atención “a la demanda”.

Por su parte, Ciudadanos, en boca de Soraya Mangas, expresó que el borrador del nuevo plan “no dice que se van a hacer recortes, sino que incluso va a aumentar la financiación”, asegurando que las medidas que se van a tomar son para “garantizar la asistencia”: “los cambios asustan, pero sino se pone solución a la situación en el mundo rural será irremediable”. Soraya Mangas cree que su partido “está siendo valiente, lo fácil sería no hacer nada”.

La edil de Ciudadanos le dijo a Carlos Fernández Chanca que no podían ser más desacertadas sus palabras y que no hiciese demagogia ni generase alarma, expresando el edil del PSOE que “esto no es generar alarma, no es una cuestión política, es un cierre de facto de los consultorios”, porque “un consultorio local donde no hay un médico regularmente no es un consultorio”. De igual modo, relató varios problemas que se vienen sucediendo en los últimos días en varios pueblos de la comarca con reducción de horas y días de apertura de los consultorios.

La moción energética

La otra moción tratada en el Pleno fue la presentada por IU-CR en Común para que en el proceso de licitación que parece que va a abrir el Ayuntamiento para contratar el suministro de energía para el alumbrado y los edificios públicos solo puedan participar empresas que aseguren el origen 100% renovable de la energía suministrada.

La moción se encontró con la única oposición del PP, basada en dos argumentos. Desde el punto de vista del alcalde Marcos Iglesias, el excluir a empresas que también suministren energía no renovable “puede dar problemas al Ayuntamiento, sobre el derecho de la competencia”, llegando al caso de que “nos puedan tumbar la licitación por estos términos”, y porque podría darse el caso de que haya empresas de energías no renovables que la puedan ofrecer más barata.

Respecto al primer argumento, Domingo Benito recordó que ya ha habido sentencias judiciales que han respaldado un planteamiento similar de otros Ayuntamientos, recordando que en cualquier proceso del Consistorio mirobrigense hay empresas que quedan excluidas por no cumplir ciertos requisitos de solvencia (como no haber alcanzado el año anterior cierta facturación). Mientras, respecto al coste, Domingo Benito apuntó que, por lo que tiene entendido, el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido ahorrar.

En su intervención, Marcos Iglesias planteó que “creo que es un debate de ámbito nacional”, argumento rechazado de lleno por los partidos de la oposición: Domingo Benito recordó que “la aportación de Ciudad Rodrigo a la lucha contra el cambio climático tendrá que ser la que le corresponda”; Juan Tomás Muñoz indicó que “cualquier iniciativa que permita avanzar en el sentido final debe ser bienvenida”; mientras que Chicho Pellicer dijo que “es tiempo de ponerse a trabajar en todas las facetas donde podamos aportar nuestra granito de arena”.

La regularización en torno a la Estación de Autobuses

Junto a las dos mociones, el Orden del Día solo traía otros dos puntos. El que salió por unanimidad fue una regularización de la finca donde se ubica la Estación de Autobuses, porque en su día, cuando se cedió la parcela en los 70, hubo un compromiso de construir ahí también una Casa de la Cultura. Lo que hace el Ayuntamiento ahora es renunciar a ello, ya que la Junta lo veía como un ‘obstáculo’ a la hora de llevar a cabo la reforma del edificio.

Mientras, el otro punto del Orden del Día fue la aprobación de una modificación de crédito del Presupuesto de 2019, con la reordenación de varias partidas. Todos los grupos votaron a favor, salvo IU-CR en Común, porque se suprime sin haberse gastado ni un euro la partida que había para llevar a cabo una nueva convocatoria de subvenciones para la creación de empresas, que no se ha llegado a poner en marcha.

Las preguntas

El turno de preguntas tampoco dejó ningún titular destacado. La intervención más relevante fue la reclamación del portavoz del PSOE Juan Tomás Muñoz de que se actúe “con diligencia” en la fuente de la Plazuela del Buen Alcalde por el deterioro que está presentando. El delegado de Obras Ramón Sastre contestó que inicialmente se pidió permiso a Patrimonio para pintarla, pero fue denegado, pero parece que ahora sí va a ser posible.

Juan Tomás Muñoz también preguntó por el convenio que se iba a establecer con Enusa para la cesión de unas instalaciones en el Polígono de Las Viñas, contestando Marcos Iglesias que justo en la tarde del viernes le había llegado el convenio actualizado. Según aseguró, quieren firmarlo “cuanto antes”, para llevar allí por ejemplo ‘artilugios’ carnavaleros.

Juan Tomás Muñoz apuntó asimismo que hay farolas del adarve de la Rúa del Sol “que no funcionan”; mientras que Jorge Labajo explicó que hay problemas en materia de tráfico en la confluencia de la calle Peña de Francia con la Avenida de Béjar (por unos árboles que no dejan ver la salida a la Avenida y por una doble dirección junto a la parada de autobús), y en la confluencia de la Avenida de Béjar con Reino de León por una señalización equívoca. Ramón Sastre y Laura Vicente tomaron nota para revisar esas cuestiones.

Por último, Jorge Labajo preguntó si hay posibilidad de que los ciudadanos puedan dar sacrificio a sus mascotas a través del servicio de recogida de animales que tiene el Ayuntamiento, contestando Laura Vicente que “la legislación actual de Castilla y León no lo permite; con la legislación anterior se hizo pero ahora no se puede llevar a cabo”.