“Las instituciones tenemos que crear un marco de confianza que permita generar empleo”

Jueves, 26 de diciembre de 2019

Acercar aún más la institución al ciudadano, “y el trabajo que desarrolla”, es uno de los objetivos que se ha marcado Eloy Ruiz, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, tras tomar posesión de su cargo el pasado mes de septiembre. Responsabilidad que, como reconoce, asume como “un reto apasionante”. Entre otras prioridades, “desde las instituciones tenemos que crear un marco de confianza que promueva a los empresarios y autónomos a generar empleo”, así como potenciar el sector agrícola para favorecer el relevo generacional, “ayudarles para que haya continuidad porque es un sector importantísimo en Salamanca”. Al 2020 le pide “estabilidad y trabajar de manera conjunta” y “poder materializar las demandas de los salmantinos”.

Además de poner el bagaje que tiene en la empresa privada al servicio de los ciudadanos, dijo en su toma de posesión que asumía el cargo con optimismo y motivación, ¿quizá también con un poco de vértigo?

Es un reto, no desde el vértigo, pero siempre con un poco de incertidumbre, pero es un reto apasionante y atractivo.

¿Le ha sorprendido más gratamente de lo que pensaba?

Sí, con creces, a lo mejor venía con bajas expectativas. En cuanto al mundo del funcionariado me he encontrado una percepción totalmente contraria a lo que suele pensar la gente, he visto más trabajo del que percibía. La propia estructura abarca tantos campos que, lógicamente, el trabajo que tienes que desarrollar es muy amplio, no es lo que a priori se piensa desde fuera.

¿Quizá ese desconocimiento requiere acercar aún más la institución a los ciudadanos?

Esa es una de las intenciones que me he puesto como reto, acercar la institución a la calle y lo que se hace realmente aquí, porque la mayoría de la gente no conoce exactamente todos los campos y el trabajo que se desarrolla desde la Junta.

¿Cuáles son las prioridades del delegado territorial en lo que respecta a Salamanca?

La primera fase, que prácticamente la hemos culminado, ha sido conocer las diferentes instituciones y darte a conocer, y el paso siguiente es ir conociendo las necesidades de los municipios, ver en qué podemos ayudar y mediar, y al mismo tiempo estamos manteniendo reuniones con asociaciones de la provincia de todos los ámbitos.

El empleo es una de las principales preocupaciones de los salmantinos, y de los españoles en general, ¿cómo generar oportunidades en Salamanca para evitar especialmente la marcha de los jóvenes?

Efectivamente, una de las prioridades que todos compartimos es el empleo, y lo que tenemos que hacer desde las instituciones es crear un marco de confianza que promueva a los empresarios y autónomos a generar ese empleo. Por ejemplo, ayudarles con temas de financiación o agilizar los temas de burocracia para que no sea tan tedioso gestionar una pyme o simplemente ser autónomo.

¿Hay que poner más en valor el sector agrario?

Salamanca es puramente agrícola y ganadera. Hay que potenciarlo sobre todo para favorecer ese cambio generacional, ayudarles para que haya continuidad porque es un sector importantísimo en Salamanca.

Si hablamos de Educación, ¿cuáles han de ser las prioridades?

Mantener los estándares de calidad que tenemos, seguir trabajando como lo hacemos el tema del bilingüismo y apostar por la formación profesional y por enseñanzas más especializadas.

¿Es posible revertir las consecuencias de la despoblación?

Tema complicado, sin duda. En las zonas rurales tenemos que dar un punto extra de ayuda. Hay que hacer atractivas las zonas rurales. Una medida tan sencilla como crear infraestructura para tener internet, porque hoy en día es una necesidad para cualquiera que quiera montar una empresa.

Una de las propuestas, sin reabrir de nuevo la polémica, es fusionar o anexionar municipios para mantener los servicios, ¿es inevitable?

Debido a la dispersión geográfica tenemos muchos pueblos de pocos habitantes. Ya se ha dicho, y explicado, que no es cuestión de eliminar o cerrar pueblos, de lo que se trata es de mantener una línea de trabajo de manera conjunta o mancomunada para prestar servicios de manera coordinada y mejor gestionados.

Se acaba el año, ¿qué pide el delegado territorial de la Junta en Salamanca al 2020?

Estoy más acostumbrado a escuchar que a pedir, pero pediría que sigamos en la línea en la que estamos trabajando, creo que hay una línea correcta de trabajo y de colaboración entre ambos partidos, y lo que pido es estabilidad y trabajo de manera conjunta. Y en Salamanca, poder materializar las demandas de los municipios.

La actualidad política manda, y su partido, Ciudadanos, acaba de sufrir un duro revés en las últimas elecciones. ¿Toca empezar desde cero?

Es un bache gordo, pero tenemos infraestructuras y capacidad. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar y seguir demostrando que Ciudadanos es un partido de centro, que tiene intención de hacer reformas y de hacer más transparente y más cercana la política.

Fotos de Ángel Merino