Lotería de Navidad: ¿cuánto se queda Hacienda?

Domingo, 22 de diciembre de 2019

El 22 de diciembre es uno de los días más esperados del año. El sorteo de la Lotería de Navidad repartirá un total 2.380 millones de euros entre todos aquellos que hayan comprado boletos. El más deseado de los premios es, sin duda, el 'Gordo', valorado en 4.000.000 euros. No obstante, este año 2019, todos los premios inferiores a 20.000 euros no tendrán que pagar impuestos, por lo tanto, recibirán el premio íntegro.

Lo cierto es que esta rebaja en la fiscalidad de los premios de la Lotería de Navidad se aprobó en los presupuestos del 2018. De hecho, ya el año pasado se aumentó la cantidad mínima exenta de impuestos a 10.000 euros, cuando anteriormente estaba fijada en los 2.500 euros.

Así pues, este 2019 el importe mínimo se incrementa a 20.000 euros, lo que se trata de una muy buena noticia para la gran mayoría de los premiados. Además, de cara a 2020, esta cifra se duplica y está previsto que se llegue a los 40.000 euros de exención.

Algo muy positivo que afectará positivamente a los afortunados con la lotería de El Niño. Esta medida afectará desde el reintegro (9.999 premios de 200 euros), pasando por las centenas (495 premios de 1.000 euros) o la pedrea (1.794 premios de 1.000 euros), hasta los décimos con el número anterior y posterior a el 'Gordo' (dos premios de 20.000 euros, si están divididos en décimos).

Melisa Sáez, abogada de ARAG, señala otra ventaja de esta nueva rebaja fiscal: "la tributación no es acumulable. Esto significa que, si una misma persona gana tres premios de 10.000 euros cada décimo, todos ellos estarán libres de impuestos". Asimismo, en caso de que se trate de un único premio de 25.000 euros, tan solo se deberá tributar por el importe que supere la cantidad exenta. Es decir, los 5.000 euros. Esta retención de IRPF la sustrae de forma automática Loterías y Apuestas del Estado y la ingresará directamente a Hacienda. Por lo tanto, el afortunado recibirá el premio con el impuesto descontado.

Cabe tener en cuenta que esta modificación de la ley no solo ha afectado al sorteo extraordinario de Navidad, sino también al del Niño y a todos aquellos premios organizados por Loterías y Apuestas del Estado. Es decir, Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, Euromillones, La Quiniela, Lototurf, Quintuple Plus y El Quingol.

También, a los premios de la Cruz Roja y la ONCE. Por el contrario, el resto de los premios tales como apuestas deportivas, bingos, concursos de tv, etc. deben constar en la renta como ganancia patrimonial que no deriva de transmisiones patrimoniales. De este modo, tributan en la base imponible general de la declaración de la renta junto con el resto de ingresos obtenidos en el mismo año.