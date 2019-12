Ecologismo de salón

La Ecología hoy se practica como culto. Y la adoración a la Naturaleza crece conforme decrece la reverencia a la humanidad. Cuando empiezan a surgir discursos como que los humanos somos una plaga para el planeta. Malo, muy mal sendero hemos tomado. La Naturaleza, hoy, exige una devoción, un respeto reverencial que antes sólo tenía Dios, al que se debe adorar.

Marruecos se enfrenta a España por las aguas que rodean a Canarias

Marruecos siempre aprovecha la debilidad española para intentar asestar un golpe. Lo hizo durante la agonía del General Don Francisco Franco Bahamonde, ocupó el Sáhara Occidental, corría el año 1975. España era entonces una incógnita sobre que sucedería al producirse el deceso de Franco, con un Príncipe de España sin experiencia. Y lo vuelve a repetir el día 16 de diciembre de 2019, aprovechando que el Gobierno español está en funciones, su Parlamento impulsó dos leyes que pretenden delimitar unilateralmente los cauces internacionales, adentrándose en el espacio de Canarias, cuyas aguas entre islas son internacionales actualmente; y apropiándose ilegalmente de las aguas que corresponden al Sáhara ocupado. El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha pedido que el Gobierno español reaccione de manera “contundente” “y ponga a Marruecos en su sitio” ante un “acto de agresión unilateral insólito” (Avisos)

¿Creen que esto importa a Pedro y los que siguen mamando del pesebre? Les da igual que los moritos nos la quiten y exploten los recursos valiosos que en el fondo de las aguas se encuentran. Y es que los españoles hemos llegado a un punto de tontuna, que sobre pasa la estúpida "somos más papista que el papa” El gobierno en Funciones se parece al Papa Benedicto XIII, famoso entre otras ocurrencias por “Mantenerse en sus trece” y Sánchez se mantiene en trece, catorce y lo que haga falta, con tal de amortizar el colchón, seguir viajando en Falcon, disfrutar de las comodidades que ofrece el palacio de Moncloa y hacer la fotito de turno ¡buena colección debe tener el presi?. Luego viene la Greta Thunberg, pobre criatura mejor estaba siendo tratada de sus enfermedades psicológicas, acudiendo al colegio y disfrutando con sus amigos que paseando en catamarán, Llegar y ponerse en plan DIVA, soltar cuatro memeces, por supuesto muy bien aprendidas y regresar a su tierra, pero el catamarán ha debido dejarla muy, muy cansada que decide viajar en tren, eso sí, en primera clases y disfrutando de todas las comodidades…amigos eso no vende, y la nena se nos coloca sentada en el suelo cargada de mochilas ¿Qué leva en todo el farraposo equipaje? Aire o quizá no es aire. Pero sus papis, viven de eso, menos mal que pronto, viendo la foto salió Alemania a decir que MIENTEN, se les trato de forma excepcional. Ni perdón, ni comentarios. ¿Para que sirvió LA CUMBRE? para disfrutar de unos días de vacaciones a cuenta de nuestros bolsillos y eso sí, quedar para el próximo año y ver si solucionan lo de este ¡Vergüenza! ¡Pobre juguete roto! Apoyada por artistas unos conocidos, forrado hasta las trancas, uno de sus coches consume… ni pensarlo quiero, su esposa anuncia cruceros ¡Mira que contaminan! Pues nada el insulso suelta la perorata, insulta y todos a aplaudir, y que decir de los mediocres famosillos que hacen cine que ni los afines a sus ideas ven., no podía faltar el cantante que pregona verde que te quiero verde, pregona, pero no da pan. La ñoñez de nuestro desgobierno dirá que se niegan a esa explotación en aras del ecologismo. ¿Saben que en Extremadura tenemos el segundo yacimiento de litio más grande de Europa? Sí amigos, muy cerquita de Salamanca, Cáceres, ¿Y que podría suponer esto? Un enorme beneficio económico y laboral (osea puestos de trabajo) así como contribuir a energizar la tan pregonada flota de vehículos eléctricos.

Sin embargo en pro de no afectar el ecosistema, lo dejan sin explotar. No se me ocurre otra cosa, seremos los más ecológicos del planeta, pero no tendremos “pasta” para comprar los bendecidos coches eléctricos.

A nuestro Presi le da igual, está en otra cuestión, satisfacer a sus amigos independentistas catalanes y vascos, a los bildus a las mareas… además que necesidad tenemos de enfadar a nuestro morito. Ninguna. Le provee de votantes, no debe quejarse; el picaron sigue a pie juntilla el consejo “dejar hacer” Y así nos va con el “ecologismo de salón”. Volveremos a la caverna ¡Un poquito se sentido común! vivimos en el siglo XXI, sabemos que el Planeta Tierra sufrió diferentes etapas de cambios, glaciares, calor, inundaciones, unos animales desaparecieron y legaron otros adaptados al medio. El Planeta y sigue y seguirá. ¿No se han dado cuenta que los países que para los fieles al botellón, y a quienes toman nuestras plazas y las dejan como si fueran estercoleros, agradecemos que nos visiten, pero recojan los desperdicios. Esto es ecologismo, lo demás palabrería bien pagada.