Una navidad de cuento con la antología de relatos ‘Contamos la Navidad’

Jueves, 19 de diciembre de 2019

A despecho del fútbol, del cansancio prenavideño y del viento, el público presente en la Sala de la Biblioteca de la Casa de las Conchas tuvo la oportunidad de conocer un proyecto que, pese a su reconocimiento en León y Valladolid, aún no está muy presente en Salamanca. La idea partió, como bien explicó el escritor y periodista José Ignacio García, que lleva once ediciones de “Contemos la Navidad” por casualidad “Como nacen todas las cosas de este mundo. Yo buscaba un regalo navideño que fuera duradero y no un bolígrafo sin tinta o un mechero que no funciona. Pensé en una tarjeta de visita que no se tirara una vez vista, y de ahí nació la idea de un libro de relatos”.

Para José Ignacio García, esta presentación en Salamanca, la primera en las once ediciones de la antología, es algo muy especial. Por eso nos cuenta de nuevo como un reclamo publicitario se convierte en una iniciativa cultural que ya se espera todos los años y que supone una tirada de 18.000 ejemplares que sirven para fomentar la lectura y que cuenta con la aportación altruista del trabajo de 23 narradores e ilustradores. Un proyecto nacido, según el escritor, de la sencillez, la humildad y la generosidad, y que supone una edición no venal, es decir, que no puede venderse, porque los ejemplares son solicitados por los patrocinadores publicitarios que hacen posible la publicación de este precioso libro. Un libro que ya es un ritual navideño, y que comparte toda la ilusión de esas fechas.

Sencillez, humildad y generosidad es la que despliega Jero Hernández de Castro a la hora de llevar el acto. Uno de los más queridos concursantes de los programas culturales de entretenimiento, escribe microrrelatos y es uno de los participantes en esta antología. Para él, que nos recuerda que falló en una ocasión por no contestar con la palabra adecuada, que era “cuento”, la llamada de David Acebes, alma también del proyecto, cuenta Jero Hernández “Trajo toda la magia y la ilusión que necesitaba en ese momento”. Una magia que se mantiene porque Christian Gálvez ha citado la antología castellano-leonesa en uno de sus programas, tocando con la varita de la tele un proyecto que nace de forma humilde y llega a un público cada vez más numeroso.

Magia para descubrir relatos e ilustraciones que, en esta edición tiene su anécdota. La mía fue una participación que debo al novelista vallisoletano Rodrigo Martín Noriega, pero que se quedó sin ilustrador a lo largo del proceso, lo que sirvió para que se sumara al mismo la diseñadora gráfica y fotógrafa Carmen Borrego, quien consiguió en un tiempo récord realizar el trabajo a partir de un cuento sobre un profesor de matemáticas que vive la navidad de una forma un tanto desesperada. Y como la magia sigue existiendo, Carmen se basó en un personaje muy querido en la literatura y el activismo salmantino para ilustrar el relato, el poeta y editor bejarano Luis Felipe Comendador a quien Carmen Borrego mandó un saludo muy afectuoso. Conocida por su trabajo como fotógrafa y colaboradora de Salamanca RTV al Día, Carmen ha regresado, licenciada en Bellas Artes como es, a la pintura y lo hace por la puerta grade con su participación en este proyecto.

Un proyecto que empieza a gestarse en verano –época no muy propicia para tener pensamientos navideños- y que nos descubrió en una charla muy amena, José Ignacio García. Elegidos los autores, que en algunos casos son grandes figuras de las letras, como el zamorano Luis García Jambrina o Care Santos, se empareja de forma azarosa con el ilustrador y el resultado es tan sorprendente como el que se produce en el caso del cuento de la autora vallisoletana Macu García. Para ella, que prefiere escribir en ese estado de casi duermevela donde los personajes la llevan donde quieren, la Navidad también es nostalgia y consciencia de lo que hemos perdido, de ahí que la conciba como un carrousel donde aparece la vida pasada y la futura. Y la sorpresa fue total cuando el ilustrador, sin conocer a la autora, dibujó a una niña que, sorprendentemente, guarda un gran parecido con ella.

Simbiosis de imagen y autor que dan lugar a un texto, maravillosamente editado por Punto y Seguido, la empresa leonesa que se afana estas fechas por publicar el número adecuado de una publicación que se encarga a precio de coste, 1,30 euros y que, en deferencia a esta Salamanca que no conoce el proyecto, ha podido adquirirse en este acto. Un libro que, según José Ignacio García, promueve la lectura, el encuentro, la presentación, los lazos del entendimiento entre los artistas y que nació así y no necesita subir de precio ni convertirse en un fenómeno comercial. Se trata, afirma con su particular agudeza José Ignacio García, de una “pedrea literaria” y de contar una historia en un acto de brevedad que nos convoca a todos en torno a la literatura.

Literatura que nace de una tierra de Delibes pródiga en talento sobrio y humilde. Las presentaciones del libro, tanto en Medina, en Portillo, en Urueña, conjuran la España vaciada. Son un signo de una hermosa fraternidad de autores y artistas unidos en un proyecto donde los grandes nombres, como José Jiménez Lozano, se unen a artistas y escritores noveles que entregan, juntos, su talento para la publicación de un libro que año tras año forma parte del ritual navideño. Un ritual ahora con nombres salmantinos en la persona de Jero Hernández y Carmen Borrego, quien en su ilustración no solo muestra la imagen de Luis Felipe Comendador, sino que recrea la Salamanca que se ve desde la cristalera del Corrillo. Una imagen perfecta para disfrutar de la más navideña de las lecturas al amor de la amistad y del encuentro. Nunca una biblioteca ha sido más casa de los libros.

Charo Alonso.

Fotografías: Marta Borrego.