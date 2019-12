'GH VIP 7' llega a su fin: revive los mejores y peores momentos de las tres finalistas

Miércoles, 18 de diciembre de 2019

Adara, Mila Ximénez y Alba Carrillo se jugarán el maletín del programa

Mañana se acaba un sueño. No sé si para todos los espectadores o solamente para las tres concursantes que han conseguido llegar a la final de GH VIP 7. Un programa que nos ha dado lo mejor y lo peor a la vez. Nadie es perfecto, por consiguiente tampoco nada lo es. Y ahora, que vamos a decir adiós a una de las ediciones más vistas de este formado, es tiempo de hacer balance de por qué las tres finalistas se merecían llegar a la final.

Siempre se ha dicho que Gran Hermano es como la vida misma. Empiezas, te relaciones, creas tu grupo de amigos y al final te acabas decantando por las personas con las que más afines te sientes... Muchos desaparecen de nuestra vida, porque se van del mundo terrenal, lo mismo que cuando un concursante abandona la casa de Guadalix de la Sierra por decisión de la audiencia. Sus seres queridos lloran su ausencia porque saben que no lo volverán a ver entre las cuatro paredes de la casa... y es en el momento de su salida cuando se reencuentran con todos los que rostros que siempre ha querido ver.

Se han equivocado, han discutido, han vivido cómo sentían en cada momento y si ahora se les pusiera vídeos de las primeras semanas de concurso, seguro que cambiarían todas y cada una de las palabras que dijeron en ese momento. Pero eso no es posible y tampoco sería viable, ya que si por algo están a día de hoy a las puertas del concurso es porque han demostrado que tienen bagaje suficiente como para estar ahí.

ALBA CARRILLO Y SUS CONTINUOS INTENTOS DE ABANDONAR EL CONCURSO

Alba Carrillo intentó, por activa y por pasiva, abandonar el concurso. Se echó al público encima, además de a muchos concursantes de la casa. Pensaba que todo estaba contra ella y no ha sido hasta estas últimas semanas cuando se ha dado cuenta de la suerte que ha tenido por participar en un programa de estas características.

ALBA CARRILLO Y SUS ENFRENTAMIENTOS MÁS SONADOS

La modelo ha peleado contra viento y marea porque, en muchas ocasiones, ha querido defender lo que creía que no era justo. Uno de sus enfrentamientos más sonados fue el que tuvo con Kiko Jiménez. A pesar de enterrar el hacha de guerra cuando se sumergió en esta aventura, a las pocas semanas salió lo que verdaderamente pensaba de él. Con Antonio David ocurrió lo mismo y es que cuando algo no le ha gustado, lo ha dicho y lo ha llevado hasta el final.

ADARA Y SU HISTORIA DE AMOR CON GIANMARCO

Si para algunos concursantes de la casa su aventura en el concurso no les ha venido nada bien porque esperaban tener una repercusión mayor o incluso llegar más lejos, para Adara ha sido su salvación. Dentro de la casa se ha dado cuenta de que llevaba una vida que no le gustaba, no la llenaba, no le pertenecía. Y eso ha sido posible gracias a su relación con Gianmarco. El italiano le ha hecho creer en sí misma y en el amor. Fue hace unas semanas cuando exconcursante pasó una noche en Guadalix de la Sierra cuando decidieron dar rienda suelta a su amor, sin pensar en las repercusiones. Solo por eso ya es ganadora.

ADARA SE PASÓ SOLA LAS PRIMERAS SEMANAS DE CONCURSO

No nos podemos olvidar que Adara luchó contra todos aquellos concursantes que no se lo hicieron pasar fácil. El carácter de la modelo es bastante anormal en esta sociedad en la que todo el mundo dicen lo que los demás quieren escuchar, por eso, cosechó tantas enemistades en GH VIP 7. Al final, independientemente de los malos rollos que haya tenido o no, ha llegado a la final ganándose el cariño de todos sus seguidores que le han apoyado por encima de todo y de todos.

MILA XIMÉNEZ ¿HUMILLADA?

La concursante se ha sentido más de una vez humillada por el concurso y sobre todo, por el presentador, Jorge Javier Vázquez. Quien además de dirigir las galas, es su amigo íntimo y el que ha conseguido reconducir el reality de la colaboradora de Sálvame. A pesar de sus ganas de abandonar en muchas ocasiones, la concursante se ha superado y eso, es valorable ya que no todos tienen la capacidad de lograrlo.

MILA XIMÉNEZ SE REENCUENTRA CON SU HIJA ALBA

Uno de los momentos más emotivos que ha vivido Mila Ximénez en la casa de Guadalix de la Sierra fue cuando su hija Alba subió hasta la Sierra para reencontrarse con el que es el amor de su vida. La periodista lloró, se tiró de los pelos, pero consiguió demostrar a toda la audiencia la fortaleza y lo salvavidas que ha sido su hija a lo largo de todos los problemas que ha tenido en su vida.