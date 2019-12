Galinduste, crónica de una Navidad con cara de mujer

Jueves, 19 de diciembre de 2019

Hace unos años un grupo de mujeres comenzó a organizar festivales, recuperar tradiciones y crear otras nuevas. La Navidad es una buena oportunidad para luchar “por mantener viva” la localidad

Me he criado y crecido entre mujeres. De ellas aprendí casi todo lo que soy y lo que sé. Con el paso de los años el concepto de mujer ha ido cambiando mis esquemas cerebrales. Ser mujer no es sinónimo de debilidad, todo lo contrario. Cuando las mujeres se unen cambian el mundo que las rodea. Suceden milagros sólo porque ellas se lo proponen y eso es lo que está sucediendo en nuestro pueblo.

La sensibilidad a las necesidades de los demás es algo transmitido entre mujeres, de generación en generación, y si bien en algunas ocasiones nos hace ser vulnerables, en otras ocasiones nos hace crecer y convertirnos en magas o en gigantes.

Hace algún tiempo decidimos que teníamos una responsabilidad con nuestra comunidad. Había que conseguir que el pueblo se mantuviese vivo, activo, que respirara a la vez como si fuese un pulmón único y gigante. Un grupo de mujeres comenzó a organizar festivales, recuperar tradiciones y crear otras nuevas. Una buena mayoría de los vecinos respondieron a la llamada y acuden regularmente a esos eventos, otros siguen en sus rutinas, con eso ya contábamos. El esfuerzo seguirá mereciendo la pena mientras haya gente que acuda y regale una sonrisa de aprobación y agradecimiento.

La Navidad es un paréntesis en nuestras vidas. Nos sentimos alegres, festivos y el corazón se agranda y nos acerca a los que tenemos al lado o a cientos de kms. También nos da la oportunidad de hacer cosas por los demás. El Festival de Villancicos, con el que damos la bienvenida cada año a la Navidad, nos ha acercado no sólo a nuestros paisanos, también a nuestros vecinos de los pueblos que están tan cerca que son como de la familia. Ojalá que sigan acudiendo a esta cita durante muchos años más y que se animen a venir desde otros muchos más. Entre todos hacemos comunidad, ese concepto tan grande, tan humano y tan bonito, a la vez que necesario.

Después han venido el Belén viviente y la cena de la Asociación de Santa Ana. Más oportunidades de demostrar el impacto que tienen las pequeñas cosas en crear momentos entrañables que hacen que sean muy grandes. Por último ha llegado la Cabalgata de Reyes. Durante muchos atardeceres del 5 de enero, un grupo de mujeres pensábamos en alto: “Sus Majestades de Oriente se merecen otros ropajes más dignos de su rango” y este año sucedió el milagro.

Creamos un taller de costura con un grupo de costureras muy creativas y responsables, de edades tan diversas como de ideologías. Durante más de un mes nos hemos reunido a diseñar, a coser, a charlar, a reír... En resumen, a compartir. Además, nos llevábamos deberes para casa. Hemos aprendido unas de otras, hemos creado comunidad y demostrado que un grupo no es la suma de unas cuantas manos, si no la multiplicación de las fuerzas. Una potente fuerza que nos empujaba y guiaba: ser creadoras de magia e ilusión.

El fruto no ha podido darnos más alegrías. La noche del 5 de enero en el brillo de nuestros ojos se reflejaba la satisfacción del trabajo bien hecho. Todos los esfuerzos habían merecido la pena, sus Majestades los Magos de Oriente estaban deslumbrantes y las caritas de los más pequeños lo decían todo sin abrir la boca. No eran necesarias las palabras, sus miradas de admiración lo decían todo.

Los retos de la modernidad y el contexto en que vivimos nos obligan a trabajar por una sociedad que desarrolle al máximo el potencial de las pequeñas comunidades y para ello, en esta ocasión, deseo reconocer a las mujeres como pilares fundamentales de la vida en esas grandes familias que son los pequeños pueblos del medio rural y por ello también uno de los pilares más importantes de la sociedad.

Agradecemos el soporte logístico del ayuntamiento así como de los hombres que nos apoyan y empujan a seguir creando, uniendo e ilusionando.

Mientras tengamos fuerzas seguiremos luchando por mantener vivo a Galinduste.

Rosa Isabel Sánchez Alonso