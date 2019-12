Antonio López: “Para cualquier jugador es muy bonito que te apoye la afición de un equipo al que no has pertenecido todavía”

Miércoles, 18 de diciembre de 2019

El delantero de la Cultural, cedido en el Algeciras, es uno de los objetos de deseo en los últimos tiempos de los aficionados del equipo del Helmántico

Antonio López, delantero de la Cultural Leonesa, cedido en el Algeciras, es uno de los objetos de deseo en los últimos tiempos para los aficionados del Salamanca UDS y su nombre ha sonado en anteriores mercados de verano e invierno. Además, el año pasado el ‘9’ anotó 35 goles con el Real Jaén, equipo que milita en Tercera División.

Muestras de cariño: “Para cualquier jugador es muy bonito que te apoye la afición de un equipo al que no has pertenecido todavía. Es un orgullo para mí”.

Órbita del club: “Desde el año pasado en Navidad -estando en el Real Jaén- ya sonó mi nombre, aunque después no se pudo concretar nada. En verano volvió a salir a escena, pero no me llegó ninguna propuesta del club y en este mercado se ve que por tercera vez, también… Si me llega una oferta de un equipo como el Salamanca habrá que valorarla”.

Contactos: “Creo que en verano llegaron a hablar con mi representante, pero oferta no me ha llegado en ningún momento”.

Salto a Segunda B: “Cuando llegué a la Cultural sabía que iba a ser un gran paso adelante al estar en un club top de Segunda B. En los entrenamientos y en los partidos lo di todo y fui el máximo goleador de la pretemporada, aunque decidieron cederme. En el Algeciras empecé jugando, pero ahora estoy con menos minutos”.

Falta de experiencia en la categoría: “Habrá comentarios de todo tipo, pero cualquier jugador se puede adaptar a la categoría y no es un salto tan grande como si fuesen dos divisiones. Si hay confianza y enganchas tres o cuatro partidos, te adaptas”.

Cesión a un rival directo: “No sé si podría ser un impedimento. Aún no he recibido ninguna propuesta del club, pero si me llegara… Ya intentaría yo hablar con ellos”.

Perfil similar a Uxío: “He seguido al Salamanca y Uxío tiene características parecidas a las mía: delantero centro, rematador… Me parezco bastante a él”.

Mensaje a la afición: “Le doy las gracias por mostrarme su apoyo sin pertenecer al club es bonito para cualquier jugador”.