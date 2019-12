15 pueblos de la Zona de Salud de Béjar no acuden a la reunión convocada por el Ayuntamiento

Carta enviada por la Alcaldesa de Béjar a los alcaldes de los municipios que no asistieron a la reunión Estimado alcalde/ alcaldesa: Siento que ayer no acudieses a la reunión que convocamos con TODOS los alcaldes de los pueblos pertenecientes a la Zona de Salud de Béjar. Nos preocupa mucho lo que pueda ocurrir en un futuro próximo con el sistema de Atención Primaria en el medio rural. El Documento Marco con el que está trabajando la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, lejos de tranquilizarnos nos inquieta bastante. No define cual va a ser el desarrollo de los llamados CONSULTORIOS LOCALES AGRUPADOS, ni cuales los medios de traslado de los pacientes a los mismos; pone el acento en el uso de las nuevas tecnologías cuando a muchos de vuestros pueblos no llega en condiciones la red móvil ni la banda ancha para el uso de internet. Todo ello, además, cuando la población de vuestros pueblos tiene grandes dificultades para acceder a estas nuevas tecnologías, también por un problema de edad avanzada. Entendemos que el nuevo modelo de asistencia sanitaria en el medio rural es un nuevo estrangulamiento de las escasas herramientas que tenemos para frenar la despoblación. Será muy difícil atraer a nuevos pobladores cuando en nuestros pueblos no tengamos médicos. La defensa de la sanidad pública, de al menos lo que tenemos sin que se reste ni un recurso más, no debe hacerse desde ningún color político. Los mismos problemas de despoblación y de merma de asistencia sanitaria tienen unos pueblos y otros, independientemente del color político de su gobierno. Te ruego que te unas a la reivindicación que queremos hacer TODOS los pueblos de la Zona de Salud de Béjar, porque la defensa de la asistencia sanitaria a todos nuestros vecinos y vecinas es la misma, y solo unidos todos podremos ser eficientes. Tenemos prevista una reunión con la Consejera de Sanidad en día 24 de Enero de 2020 y nos gustaría entregarle la misma moción aprobada en TODOS los ayuntamientos de la Zona de Salud. Únete a ello y creo que tus vecinos y vecinas te lo agradecerán. Estoy a tu disposición para cualquier duda o cuestión que quieras consultar. Aprovecho ya esta ocasión para desearte a ti, y a todos tus vecinos y vecinas una Feliz Navidad. María Elena Martín Vázquez

Alcaldesa- Presidenta de Béjar