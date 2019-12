India Martínez, El Arrebato, Los Secretos, Imanol Arias, José Sacristán y Verónica Forqué actuarán en Salamanca

Martes, 17 de diciembre de 2019

La concejala de Cultura, María Victoria Bermejo, ha presentado esta mañana las actividades culturales programadas por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para los meses de enero, febrero y marzo de 2020.

La oferta teatral incluye catorce propuestas, entre las que están incluidas seis obras para el público familiar y un estreno absoluto.

La primera obra programada es “Lehman Trilogy”, una obra interpretada por Pepe Lorente, Víctor Clavijo, Darío Paso, Litus, Aitor Beltrán y Leo Rivera. Esta obra cuenta la historia de Lehman Brothers, desde la llegada de Henry Lehman a Nueva York en 1844 hasta la caída del que era uno de los bancos de inversiones más grandes del momento, en 2008. Será el sábado 18 de enero.

Los días 24 y 25 de enero, Imanol Arias y Cristina de Inza protagonizarán la obra de Gabriel García Márquez, “El coronel no tiene quien le escriba”, una historia de amor y esperanza en un mundo miserable. Esta obra está dirigida por Carlos Saura.

Y termina la oferta teatral de enero con la obra “Todas hieren y una mata” de la compañía Ay Teatro. Una obra creada en verso a la manera de los grandes autores del Siglo de Oro que nos habla del paso del tiempo, de los recovecos del amor y del deseo.

José Sacristán es el protagonista “Señora de rojo sobre fondo gris”, la obra programada por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes los días 7 y 8 de febrero en el Teatro Liceo. Una obra de Miguel Delibes que habla sobre un pintor, sumido en una crisis creativa por la repentina muerte de su mujer.

El sábado 15 de febrero se subirán a las tablas del Liceo, Verónica Forqué, Julio Vélez o Pilar Gómez, entre otros, para in terpretar “Las cosas que sé que son verdad”, una obra sobre el amor familiar.

Una semana después, Roberto Álvarez y Jimmy Roca protagonizan “Intocables”, una obra que cuenta la historia de un hombre adinerado que sufre un accidente y acaba tetrapléjico. Como cuidador contrata a un joven que acaba de salir de la cárcel. Y entre ellos surge una amistad eterna.

Y finaliza el mes de febrero con el estreno absoluto de “45”, una propuesta de la compañía salmantina Intrussión Teatro. Esta obra relata la vida de una persona dedicada a las artes escénicas por vocación que, cuando llega a la mediana edad, se encuentra con un vacío personal y profesional.

El sábado 7 de marzo, Adriana Ozores, Susi Sánchez y Joaquín Climent protagonizarán “Los hijos”, una obra que tiene lugar en un futuro cercano y que trata sobre las consecuencias de una catástrofe en una central nuclear.

La programación teatral del primer trimestre de 2020 finaliza con “El sirviente”, una obra interpretada por Eusebio Poncela que cuenta la historia de la relación entre un joven aristócrata y el sirviente contratado para cuidarlo.

Para el público familiar se han programado seis propuestas. La primera, titulada “La aventura de aburrirse”, está prevista el 19 de enero; le seguirá “Clownbatientes”, el 2 de febrero; “El Tesoro de Barracuda” el domingo 23 de febrero; “Alicia” el 1 de marzo; “Acróbata y Arlequín” el domingo 15 de marzo; y “Debajo del tejado” el 29 de marzo.

Magia, ópera, ballet, circo y humor

En el apartado de escena para los próximos tres meses, el Ayuntamiento también ha programado magia, ópera, ballet, danza, circo y humor.

El 2 de enero se celebrará la cuarta edición del festival “Salamanca vive la magia. Gala internacional los mejores magos del mundo”, un espectáculo que combina la magia, la música, el humor, la iluminación y los efectos especiales. Un total de seis magos procedentes de China, Bélgica, Portugal, Francia y España nos ofrecerán un verdadero espectáculo mágico.

Están previstos dos ballets, el primero será “La Bella durmiente”, interpretado por el ballet de San Petersburgo de Andrey Batalov, programado el sábado 4 de enero, en el Caem; y el segundo es “Giselle”, interpretado por el St. Petersburgo Festival Ballet.

También habrá dos espectáculos de circo. El primero será el Gran Circo Acrobático de China con su espectáculo “Dream Journey”, en el que participan más de 30 artistas, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Circo del Sol. Será el viernes 24 de enero, en el Caem. Y el segundo es “Circlassica”, un espectáculo de Emilio Aragón, un show en el que funambulistas, malabaristas y trapecistas trasladarán al espectador al mágico mundo de Nim, un payaso cándido y bonachón, y la bailarina Margot. Será del 14 al 16 de febrero, en el Caem.

El sábado 14 de marzo se representará “Juana”, un espectáculo de danza en el que la mujer es la protagonista, interpretada por Aitana Sánchez-Gijón, Chevi Muraday, Alberto Velasco, Maximiliano Sanford y Carlos Beluga.

El humor vendrá de la mano de Santiago Segura, José Mota y Florentino Fernández, con el espectáculo “El sentido del humor: Dos tontos y yo”, del que se han programado dos funciones el sábado 1 de febrero.

Y la Compañía de Ópera Nacional de Moldavia interpretará la ópera “Rigoletto” de Giuseppe Verdi el 21 de marzo, en el Teatro Liceo.

La programación musical incluye 29 conciertos los meses de enero, febrero y marzo

La programación musical del Ayuntamiento de Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para los meses de enero, febrero y marzo de 2020 incluye veintinueve conciertos de muy diversos estilos.

La oferta de música clásica comenzará el 1 de enero con el tradicional Concierto de Año Nuevo protagonizado por la Strauss Festival Orchestra. Le seguirá el 17 de enero un nuevo concierto de temporada del VIII Ciclo de Cámara y Solistas, protagonizado por el Cuarteto Calidore y la oboísta Cristina Gómez Godoy. Dicho ciclo continuará con otros cuatro conciertos programados este trimestre: el que ofrecerá el pianista Enrique Bagaría, el 10 de febrero; el de Nicolás Chumachenco (violín) y Josep Colom (piano), previsto el 17 de febrero; el que ofrecerá el quinteto de viento Azahar Ensemble el 2 de marzo; y el del dúo de guitarras formado por Eduardo Inestal y Joaquín Clerch, que actuarán en el Teatro Liceo el 23 de marzo.

Además la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca ofrecerá su segundo concierto de temporada el domingo 1 de marzo, en el que hará un recorrido por las páginas más célebres de la zarzuela. Además, el Coro Ciudad de Salamanca ofrecerá su Concierto de Primavera el 24 de marzo.

El Centro de las Artes Escénicas y de la Música y el Teatro Liceo acogerán varios conciertos de músicas actuales durante los tres primeros meses de 2020. El primero en actuar será El Cabrero, una de las figuras más importantes del flamenco, que regresa a nuestra ciudad con su gira de despedida el sábado 18 de enero, en el Caem. Le seguirá Zenet, que presentará en el Liceo su nuevo álbum, titulado La guapería, el 14 de febrero. El Arrebato actuará en el Caem el 22 de febrero para presentar su nuevo disco, Abrazos. Funambulista (5 de marzo), la cantante India Martínez (6 de marzo), Los Secretos (13 de marzo) y Viva Suecia (27 de marzo), completarán el cartel de conciertos de músicas actuales previstos para el primer trimestre.

La Sala B del Caem sigue siendo el lugar para disfrutar de la música rock, rap, soul, blues, ska, punk, reggae y pop. El grupo de rap Los chikos del maíz presentarán su nuevo disco, Comanchería, el viernes 10 de enero, con las entradas ya agotadas. La banda de música soul Freedonia regresa a Salamanca con su nuevo trabajo, Conciencia, el viernes 17 de enero. El Folk-Rock vendrá de la mano de los salmantinos Kike M y The son of Wood que ofrecerán un concierto el 7 de febrero. Uno de los fundadores de M-Clan, el guitarrista Santiago Campillo, está considerado como uno de los grandes exponentes de la guitarra blues rock de nuestro país y actuará en la Sala B el 8 de febrero, junto a los salmantinos Sadia. Los salmantinos Paté de Pato ofrecerán un concierto de 28 de febrero, dentro de su gira Sobreviviendo en el trayecto tour. Este grupo interpreta una música skapunk melódica. El cantante y compositor Dani Fernández, uno de los artistas españoles con mayor proyección del panorama musical, actuará el 5 de marzo. Su primer single, Te esperaré toda la vida, acumula más de 20 millones de reproducciones en Spotify y 12 millones en youtube. Rodrigo Cuevas, el 20 de marzo, y Vocalis, el 28 de marzo, completan la oferta musical de la Sala B para los próximos tres meses.

Además la Sala B acogerá dos festivales el próximo trimestre. El Jump & Jive Festival, dedicado a la música swing y rock & Roll, con la participación de los salmantinos Lulú & The rockets y los vallisoletanos Old Memphis. Además este festival incluye una sesión de música en vinilo con el dj Don Otto y un taller de baile Rockabilly. Y el Salamanca Town of rock’n’roll, previsto el 14 de marzo, y en el que participarán tres grupos: los británicos The Avengers, los italianos The rotten rockers y los españoles Los faraones.

La música tradicional también tiene un hueco en la programación del próximo trimestre. El músico salmantino Gabriel Calvo presentará en el Teatro Liceo su nuevo proyecto discográfico, Folklorquiando, dedicado a Federico García Lorca. Para este proyecto ha contado con la colaboración del pintor salmantino Florencio Maíllo y el actor Jes Martin´s.

Y la Semana Santa protagonizará tres conciertos, el que ofrecerá la Banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Victoria de Sevilla en el Caem, el que interpretará el Coro Santa Cecilia en la iglesia de La Purísima, el 24 de marzo, y El Miserere de Doyagüe, previsto el 29 de marzo en la Catedral Vieja.

La Palabra: presentación de publicaciones

El primer trimestre de 2020 incluye la presentación de tres publicaciones. La primera será el 28 de enero y lleva por título “Poemas de sangre”, un poemario escrito por Marga Clark.

Agustín Sequeros e Isabel Bernardo presentarán “Sol volcado”, el poemariom póstumo de la gran poeta sudafricana Ingrid Jonker. Será el jueves 6 de febrero.

Y por último, la escritora salmantina Isaura Díaz Figueiredo presentará la novela “La delirante duda de Julia” el 25 de marzo.

Una nueva oferta expositiva

En el mes de enero se inaugura, en la sala de exposiciones de Santo Domingo una nueva muestra del escultor salmantino Venancio Blanco, “Sentirse crecer”. Esta exposición recoge la visión de Venancio hacia la Naturaleza, por eso encontraremos dibujos de flores y de paisajes; y bronces de pequeño formato de árboles, de ciervos, de perdices o de caballos.

En el centro de arte contemporáneo de Salamanca, DA2, se inaugurarán tres nuevas exposiciones los primeros meses de 2019: “Hecatombe”, de Ramiro Tapia; una muestra de Hugo Alonso; y las obras audiovisuales de Lúa Cordech, dentro del proyecto de Visiones Contemporáneas.

Y en la Plaza del Liceo, en colaboración con la Fundación ‘la Caixa’ se inaugura “Tierra de sueños”, una exposición de la fotógrafa Cristina García Rodero.

Colaboraciones

La revista Culturaquí incluye, además, la programación de los espacios adheridos a Cultura en Red: Entrepasos, Espacio Nuca, La Bulé, La Espannola, La Malhablada, La Nómada, La Salchichería, Letras Corsarias, Librería Musarañas, Manolita Café Bar, Planeta Imaginario, Shogún y Unpuntocurioso.

También recoge la revista la programación de la Asociación Amigos de Unamuno, los conciertos incluidos dentro del programa “Salamanca de Noche” realizado en colaboración con la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca; y las actividades organizadas por el Ateneo de Salamanca.