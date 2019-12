Tenía previsto continuar haciendo memoria y reflexionando sobre la caridad política, pero se me ha metido por medio una urgencia relacionada con la calidad política y no me queda más remedio que ponerme a la tecla.

A ver, “política” viene de la palabra griega “polis”, que significa, entre otras cosas, ciudad, lugar público donde vivo, trabajo, sufro, gozo y me relaciono con otros seres humanos y con la Naturaleza. La calidad de la vida de nuestra ciudad de Salamanca, en mi opinión, es muy alta y tiene relación, por ejemplo, con el Servicio de Hematología de nuestro Hospital Universitario, que es puntero y de fama mundial, con las múltiples investigaciones sobre el cáncer que se están llevando a cabo aquí, aunque trabajando en redes mundiales. Nuestras Universidades, en general, están subiendo en el ranking mundial, aunque les queda aún mucho camino por recorrer, salvo que nuestros políticos lo impidan. Cuando hablo con profesores universitarios casi todos se quejan de que tenemos que aumentar la calidad de nuestra Universidad, y no les falta razón, pero eso mismo es indicio de que no se conforman con lo dado y que buscan la excelencia, aunque no todos estén de acuerdo en cómo conseguirla.

Otra área que marca el camino de nuestra calidad de vida es la monumentalidad de la ciudad, mantenida y potenciada con esmero por todos los partidos gobernantes. Gozamos de un patrimonio artístico e histórico envidiable. Y justamente en este ámbito es donde entra la denuncia que quiero hacer pública, porque hay comportamientos de nuestros políticos, de nuestros empresarios, de nuestros conciudadanos o de nuestros visitantes, que no son de recibo, rebajan nuestra calidad de vida y tiran por los suelos una cosa tan importante hoy en día como es la imagen pública de la ciudad.

Al grano: tengo una foto, que no voy a publicar de momento, de varios jóvenes orinando tranquilamente en la portada románica de San Martín que da a la Plaza del Corrillo. Durante siglos ha sido conocida como “la puerta de los pobres”, ahora amenaza con ser conocida como la puerta de los meones. Y es que la ciudad es pobre en “meódromos”, en urinarios públicos, vaya, como los que había en La Alamedilla, en la Plaza del Mercado o en la Rúa y los que podrá haber en un futuro próximo en la Plaza de Anaya y ya empieza a haber en algunos barrios con cabinas de pago. ¿Por qué no los hay ahora en el Centro? Tal vez porque a la hostelería salmantina no le ha dado tiempo a pasar del “servicio” privado previo pago de consumición, al servicio público, dando así muestra de cortedad de miras. No digo que dejen “puerta libre “ en sus baños, normalmente situados en el lugar más alejado posible de la puerta de la calle, sino que dialoguen con el Ayuntamiento y financien “a pachas” unas instalaciones para beneficio de todos, sobre todo de nuestros visitantes turistas, que tienen derecho a ir al baño, especialmente si tienen problemas de próstata o han realizado un largo viaje; también a los conciudadanos, pienso en los mayores, que pueden, por ejemplo, permitirse el lujo de resolver tres o cuatro asuntos burocráticos en la misma mañana, cosa imposible en una gran ciudad, y en algún momento tendrán que ir al baño.

A falta de pan, buenas son tortas. Y ya que la ciudad no se distingue por su industria, aunque hay empresas destacables, resulta que la “industria” más rentable que tenemos es el Patrimonio artístico e histórico. ¿Qué significa el hecho de que la portada románica más antigua de la ciudad se convierta en meódromo? ¿Es compatible ese hecho con la imagen pública de la ciudad de cara al exterior y, sobre todo, de cara a nosotros mismos? ¿Qué ciudad queremos? ¿Una ciudad que permita impunemente mearse en el Patrimonio? Esto no es un tema escatológico. Puede que sea justo al revés: la falta de Escatología por parte de muchos ciudadanos, resultado de un déficit cultural alarmante y de una ignorancia religiosa supina, produce meadas. La Escatología plantea temas relacionados con el Reino de Dios, con el Futuro último de la Humanidad, o sea, los principios más básicos que pueden ser cimiento de una vida individual y un proyecto social y político de alcance, mucho más allá de una Legislatura. De forma que la Falta de Escatología, con mayúsculas, la falta de planteamientos humanos de fondo, produce escatológicas meadas.

¿Solución? A largo plazo, educativa y espiritual. A corto plazo ¿una reja que impida acercarse al Patrimonio artístico? ¿Vigilancia policial aderezada con campaña de multas? Está en juego la industria más poderosa de nuestra ciudad. Todos deberíamos implicarnos: titulares del Patrimonio (la Iglesia y la Universidad sobre todo), Ayuntamiento (previo consenso de todos los grupos políticos) y gremio de hostelería. ¿O piensan los hosteleros que van a vivir todo el año con iniciativas como la Noche Vieja Universitaria? Por cierto, han descubierto la pólvora, pues la Iglesia, probablemente la institución más antigua de la ciudad, este año, como unos cuantos centenares de años más, celebró el final del año litúrgico el sábado anterior al primer Domingo de Adviento, el 30 de Noviembre en concreto, y casi nadie se ha enterado ni ha merecido ningún titular.