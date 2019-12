El Sevilla presentará en Alba de Tormes su monólogo ‘La Vida es rock and roll’

Lunes, 16 de diciembre de 2019

Será el viernes 6 de marzo, tal y como ha confirmado el cantante de ‘Mojinos Escozios’ en sus redes sociales

La vida es rocanrol, el último espectáculo de Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’ que desde el 2015 decide subirse a los escenarios para dar rienda suelta a su faceta de cómico, llegará a Alba de Tormes el viernes 6 de marzo de 2020. De esta manera, el cantante de ‘Mojinos Escozios’ incluye a la villa ducal en su próxima gira teatral junto a otras 25 localidades de la geografía nacional, tal y como ha anunciado el artista en su página de Facebook.

Sinopsis

Al terminar un concierto de su banda, los Mojinos, El Sevilla entra en su camerino apestando a Rock and Roll. Mientras se quita sus harapos de leopardo y sus collares oxidados, no solo se desnuda por fuera, se desnuda también en cuerpo y alma y confiesa lo duro que es vivir siendo una rockero, no por el hecho de ser rockero, sino por el hecho de vivir: acostarse a las 7 de la mañana no es Rock and Roll, levantarse a las 7 de la mañana, sí.

¿Qué piensa su madre de sus pelos, de su ropa y de sus tatuajes? ¿Cómo educa a sus hijos un tipo que tiene un grupo que se llaman los Culos Escozíos? ¿Qué hace una Rock Star cuando le toca ser presidente de su comunidad de vecinos? Éstas y muchas otras dudas serán resueltas en “La vida es rocanrol”.

Miguel Ángel Rodríguez, “El Sevilla”, nace el 10 de Junio del año 1970 en la ciudad hispalense, aunque siempre residió en San Juan de Aznalfarache, donde pasó su infancia y adolescencia. En 1992 se traslada a Barcelona, a la localidad de Mollet del Vallés, y allí forma la banda Mojinos Escozíos, con la que graban su primer disco en 1996. Cantante, locutor de radio, actor de cine, teatro escritor y showman televisivo. En el año 2016 cumpliendo 20 años encima de los escenarios.

En 1996, Mojinos Escozios graban su primer trabajo de nombre homónimo, con el que consiguen vender casi 100.000 copias. 20 años después, tienen en el mercado un total de 16 discos con los que han obtenido casi 20 discos entre oro y platino, con más de 1.000.000 de copias vendidas y más de 1.300 conciertos a sus espaldas, siempre con la misma formación, los Mojinos Escozíos, sin duda alguna, forman parte de la historia de la música de este país, sobre todo por la contundencia de su música, compuesta siempre por la banda, y por la originalidad de sus casi 300 letras, escritas por el Sevilla.

En 2015 decide subirse a los escenarios en solitario para dar rienda suelta a su faceta de cómico, desde entonces ha estrenado 3 monólogos ganándose el favor de la crítica.