Almudena Ariza renuncia a ser directora de Informativos de TVE

La periodista Almudena Ariza ha renunciado a ser directora de los Servicios Informativos de TVE al no considerar "suficiente" el respaldo obtenido entre los profesionales de la corporación, el 61, 85% de los cuales han apoyado la propuesta de su nombramiento.

"Mi principal fortaleza para llevar a cabo el proyecto de transformación digital es el conjunto de los profesionales de Informativos. Interpreto que no cuento con un respaldo mayoritario y que no he sabido ilusionar ni convencer", ha explicado Ariza.

En concreto, del total de un censo de 3.200 personas, la candidatura de Ariza para ser directora de los Servicios de Informativos de TVE ha contado con 308 votos a favor (61,85%), 117 en contra, y 73 votos en blanco.

Un apoyo que la periodista no considera suficiente, por lo que se ve en "la obligación" de presentar su renuncia, a pesar de que la consulta no era vinculante. La periodista madrileña traslada, no obstante, su agradecimiento a Enric Hernández, director de Información y Actualidad de RTVE, por haber propuesto su nombre para este cargo.

En la misma línea, ha dicho confiar en que "encontrará a alguien a quien la redacción considere más idóneo para esta posición". "Y, por supuesto, pido disculpas de antemano por los inconvenientes que mi decisión pueda generar", ha concluido.

En cualquier caso, Ariza ha subrayado que continuará con su trabajo al frente de la corresponsalía de TVE en París "con la misma ilusión y energía de siempre".

Ariza fue propuesta a principios de diciembre como responsable de Informativos de TVE por Enric Hernández. Según dijo entonces, asumía este nuevo reto profesional "con ilusión, convencimiento y energía" y "contando con una redacción" a la que espera "convencer y motivar".

En este sentido, indicaba que buscaría "trabajar para mantener e incrementar la audiencia actual, con nuevos formatos, atractivos, interesantes y que ayuden a incorporar al público más joven".

La anterior directora de Informativos de TVE, Begoña Alegría, cesó en el cargo por voluntad propia. Alegría, nombrada directora de los Servicios Informativos de TVE en agosto de 2018, recibió el respaldo del 85,63% de los profesionales en un referéndum organizado por los Consejos de Informativos de TVE y de Medios Interactivos.

Vinculada a RTVE desde que tenía 25 años, Almudena Ariza cuenta con una larga trayectoria en la que ha sido editora y presentadora del Telediario en diferentes etapas y ha presentado 'Informe Semanal'.

Nacida en Madrid en 1963 y licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido reportera en decenas de coberturas informativas en todos los continentes. Ha sido durante tres años corresponsal en Asia Pacífico, con sede en Pekín, y siete años, corresponsal en Nueva York.