Unionistas inicia su aventura copera con la ilusión de hacer algo grande

Lunes, 16 de diciembre de 2019

El equipo charro recibe este martes (20:30 horas) al Atlético Baleares en la primera ronda del torneo copero español

Unionistas de Salamanca inicia este martes ante el Atlético Baleares su segunda andadura copera en su corta historia. Con la ilusión de hacer algo grande en el torneo copero, el equipo charro recibe al conjunto insular, mejor equipo de la Segunda División B si se tienen en cuenta los datos ligueros del equipo balear hasta el momento.

Sin embargo, Unionistas contrarresta las demoledoras estadísticas a favor de su rival con ilusión, mucha ilusión y ganas. Después de un mal arranque liguero que le costó el puesto a Roberto Aguirre, Jabi Luaces parece haberle dado un nuevo aire al primer equipo blanquinegro, que en liga se ha acercado a los puestos de salvación y en Copa del Rey sueña con comenzar a hacer algo grande frente al Atlético Baleares.

Pero su rival, a pesar de que tiene como objetivo principal el ascenso a Segunda División, no tirará la Copa del Rey. Es probable que Mandiola, técnico vasco del Atlético Baleares, planteé rotaciones en su once titular gracias a una extensa plantilla en la que destacan jugadores como el ex del Salamanca UDS, José García; el veterano delantero, Cervero; o el ex del Athletic de Bilbao, Aurtenetxe.

No será así en Unionistas de Salamanca, tal y cómo apuntaba su técnico en la previa. Aunque el equipo está centrado principalmente en salir del descenso en liga, la Copa del Rey es un incentivo y una ilusión, por lo que jugarán los mejores para intentar pasar de ronda. Aunque la convocatoria no se conocerá hasta poco antes del partido, Portilla será baja segura para este encuentro al estar recuperándose de su lesión.