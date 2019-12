Jabi Luaces, sobre el Atlético Baleares: “Es el mejor equipo de toda la Segunda División B”

Lunes, 16 de diciembre de 2019

Jabi Luaces, técnico de Unionistas de Salamanca, compareció en la rueda de prensa previa al partido copero que disputa mañana su equipo frente al Atlético Baleares.

Llega la Copa: queremos seguir en dinámica positiva y refrender lo que venimos haciendo en liga. Tenemos que competir e intentar pasar.

Carácter competitivo: va a haber variantes en el partido porque hemos jugado hace muy poco. Ha habido gente que no jugó el sábado y entrará mañana. Sacaremos una alineación competitiva para pasar la eliminatoria y darle una alegría a nuestra afición.

Atlético Baleares: es un rival hecho para ascender con una plantilla larga con jugadores experimentados. Tienen una muy buena plantilla, pero en campo seremos once contra once. Trataremos de contrarrestar el fútbol que hacen. No creo que saquen el mismo equipo que viene jugando en liga. Es un bloque compacto, el mejor de toda la Segunda División B. Será un partido rocoso.

Convocatoria: entrenamos mañana por la mañana y la convocatoria se dará por la tarde. En principio, recuperamos a Pedro, que estaba sancionado; Portilla no será de la partida. Será una convocatoria parecida. Hoy hemos entrenado todos y bien, incluido Portilla, pero no entra mañana y llegará para el encuentro ante el Izarra.

Entrada de Javi Hernández en el once titular: voy a poner a los once mejores. Mañana juega Brais. Nuestra intención es pasar la eliminatoria. Brais está en un gran momento y nos tiene que dar seguridad.

Triunfo ante el Guijuelo: lo más importante ha sido volver a engancharnos, tres puntos muy importantes. Estamos a un partido del play out y a dos de salir del descenso. Significa mucho. Era un rival directo al que ganamos remontando. El Guijuelo venía en una buena dinámica, dejando su portería a cero en varios partidos.