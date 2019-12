Los pos y los contras

Lunes, 16 de diciembre de 2019

El pasado jueves tuvo lugar en nuestra ciudad el llamado Fin de Año Universitario. Como viene sucediendo desde finales de siglo el evento contó con más de 20000 jóvenes que llegaron de todos los puntos del país en autocares fletados a propósito para despedir el año que acaba y recibir al que empieza al son de las 12 campanadas del reloj de la Plaza Mayor sustituyendo las 12 uvas por 12 gominolas. ¿Por cierto!, si son como las que yo conozco, no entiendo que todavía no se haya ahogado ninguno. Año tras año circula el mismo rumor: no todos los que llegan son o han sido estudiantes en Salamanca, pero esto es lo de menos, sumarse a una fiesta es lo más normal del mundo; lo que no es tan normal, o no debería serlo, es que lo que empezó siendo un acto entrañable, bonito incluso, que surgió de forma espontánea por un grupo de estudiantes que querían despedir el año juntos antes de partir a sus lugares de origen para disfrutar las vacaciones navideñas con sus familias, se haya convertido, cuando menos, en algo lamentable.

La Asociación de Empresarios de Hostelería, que tiene parte en la organización, aplaude el evento: es una buena ocasión para ganar mucho en poco tiempo, pero esto beneficia a los hosteleros de la plaza y alrededores, a los que no necesitan llamar a los clientes porque van solos, de ningún modo a los de los barrios y zonas más próximas, que además de pagar los mismos impuestos pierden ventas porque quien más y quien menos, en lugar de pararse a al salir de trabajar a tomar un café o a hacer compras, se va derecho a casa para evitarse los trastornos que causa el evento . El ayuntamiento, para ayudarles, no escatima esfuerzos, tanto humanos como económicos. Es el encargado de preparar el escenario donde tienen lugar los discursos y las actuaciones musicales. En un alarde de generosidad corta calles al tráfico, redobla el número de policías, de servicios sanitarios, de contenedores de basura… y parece que este año hasta se han repartido preservativos y se ha tenido de guardia un equipo de especialistas en agresiones sexuales por si alguien los necesitaba. Esta inversión, para el consistorio, nos ofrece algo muy rentable: que Salamanca sea una ciudad conocida fuera de nuestras fronteras. Dudo que haya alguien en el mundo que no sepa que Salamanca existe, que la califiquen de bellísima si la conocen, o que no sueñen con venir a visitarla si no lo han hecho, pero si me equivoco y no es así, me gustaría que fuera conocida por ser la ciudad que menos jóvenes tienen que abandonarla si quieren ejercer sus profesiones entre otras cosas que tanto nos preocupan, pero es normal que las concejalías que colaboran no piensen como yo, sus intereses no son como los de los ciudadanos. ¡Qué le vamos a hacer!

Pese a tantas medidas de seguridad, de protección o como queramos llamarlas, todos los años se saldan con un buen número de jóvenes ebrios, perniquebrados por caídas y hasta detenidos por distintos delitos. Menos mal que los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, se hacen más eco del evento en sí que de las consecuencias, porque de lo contrario Salamanca, más que por los pos, acabaría siendo conocida por los contras, y no lo merece.