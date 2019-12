José García: “Sigo siendo rival de Unionistas”

Lunes, 16 de diciembre de 2019

José García, exjugador del Salamanca UDS, actualmente en el Atlético Baleares, analiza el duelo de su equipo en Las Pistas contra Unionistas en la Copa del Rey.

Sensaciones: “Un jugador quiere jugar y está siendo una temporada complicada en lo personal. Vine con ilusión, pensando que iba a tener más minutos, pero es difícil entrar en el equipo por el nivel al que está y cuando las tengo son poco rato...”.

Minutos para los menos habituales: “No sé cómo lo vamos a afrontar. Creo que el míster hará cambios, pero no estoy en su cabeza y no sé si seré de la partida”.

Rival: “Me reí al conocer el rival (bromea). Estabámos en medio de un partido cuando nos enteramos y hubo un poco de risas por volver a casa, aunque sea contra el eterno rival. Personalmente, sigo siendo rival de Unionistas porque estuve muy bien en el Salamanca”.

Estado del Salamanca UDS: “Sigo bastante al equipo y hablo mucho con Amaro. Creo que está siendo un año bastante más ameno que el anterior al empezar muy mal. Jugar en el Helmántico, por la afición y lo que representa el estadio, es muy complicado para cualquier rival y puede ser un año bonito. El equipo ha ganado mucho con la vuelta de Sergio Molina”.

Hipotético regreso al Helmántico: “Estuve muy contento allí y fue un año complicado en lo personal, pero la gente me quería y a mí me encantó. Siempre podría ser una opción...”.

Lesiones: “Me he implicado bastante en las lesiones y no he tenido ningún problema físico. Es cosa del míster, que opta por otros jugadores y me toca jugar”.

Salida del Baleares: “Siempre digo que es pronto y quiero jugar. Habrá que valorar todo y yo estoy cedido por el Extremadura y por el momento no estoy pensando mucho en ello. Necesito las vacaciones para desconectar”.