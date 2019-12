Coque: “Es un orgullo jugar contra el Sporting”

Lunes, 16 de diciembre de 2019

Coque, lateral charro del Zamora y ex del Salamanca UDS, analizó el histórico duelo del torneo del KO que medirá a su equipo con el conjunto asturiano en el Ruta de la Plata.

Sensaciones: “Llevamos una temporada impecable. Tenemos confianza y las cosas nos salen bastante bien, por lo que vamos por buen camino”.

Copa del Rey: “Va a ser un partido contra un rival superior que compite en Segunda División y nos lo va a poner muy difícil”.

Rival: “Estabámos pendientes del sorteo porque teníamos alguna pequeña oportunidad de que nos tocara un Primera y como no pudo ser, queríamos que nos tocase un Segunda División lo mejor posible porque nos motiva. El Sporting no lleva un buen año, pero es un club histórico y potente. Nos pusimos muy contentos. Es un orgullo jugar contra ellos”.

Sorpresa: “Somos conscientes de que va a ser un partido muy complicado y no podemos cometer errores defensivos. Llevan una dinámica regular y están cerca del descenso, por lo que no pueden dejar de lado de Liga. Si se puede conseguir algo bonito, ¿por qué no soñar?

Ascenso a 2ºB: “Nos la vamos a jugar en el playoff, que es lo que cuenta. Hay que hacer un gran año y hay que mantenerlo a final de temporada. Dicen que a la tercera va la vencida”.

Fútbol charro: “Siempre estoy pendiente de los equipos de Salamanca y tengo amigos en los tres. Creo que el Salamanca está un poco por encima de Unionistas y el Guijuelo este año”.