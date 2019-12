Sonrisas con esfuerzo de hierro

Cada zancada conlleva una sonrisa, cada gota de sudor un aplauso, cada latido una sorpresa de vida, vida paralela, vida completa, vida en el más amplio sentido de la palabra,VIDA.



Desde hace mucho tiempo, cuando veo imágenes como la que acompaña este texto, me pregunto si el gran público, incluso el más selecto valora o valoramos en su justa medida al que está detrás de la silla.

Es verdad, y lo digo por experiencia propia, que el nivel de enriquecimiento personal cuando terminas una carrera y has formado parte de la generación de sentimientos y sensaciones en alguien tan especial te insufla energía para mucho tiempo.

Pero yo hoy quiero hacer una reflexión muy personal, sobre dos personas muy cercanas a nosotros, hermanos, con diferente movilidad pero un corazón muy, muy grande, es más me atrevería a decir que les mueve el mismo corazón, Moises y Pablo, piloto y copiloto.

De forma generalizada los aplausos suelen ir para Pablo, en primera línea de la foto, algo que el agradece de forma absoluta y con la misma energía los devuelve, uno a uno, acompañados de una sonrisa eterna acompañando cada paso, cada vuelta de rueda. Detrás, en el fondo, apretando los riñones, sufriendo de gemelos y de cuadriceps, dejándose el hierro en cada gota de sudor desprendida hacia los adoquines está Moises, como si se tratara del fondo de un Photocall en movimiento. No tiene tiempo para mirar a camara y sonreír, ni tan siquiera para un sorbo de agua.

Pablo, lanza una sonrisa tras otra cada vez que adelanta a un corredor, no se pierde ni un ápice de lo que le rodea y cuando llega a meta, su cara denota la felicidad acumulada, que habitualmente es directamente proporcional al cansancio que ha acumulado su hermano.

Javier Pitillas, fundador de Discamino, nos decía no hace mucho:

“ El aprendizaje mayor es el esfuerzo diario, el darte cuenta que no tenemos ni una razón para quejarnos de nada. Muchas veces nos levantamos de mal humor por cosas tan banales...no nos damos cuenta de los verdaderos problemas, que son los que tienen esta gente que no puede hablar, que no puede levantarse. Y aun así se despiertan con una sonrisa. Nos dan una lección cada día”

Esa lección Moises la aprendió, como diría mi madre, a fuego lento. Por eso, él, una persona que podría hacer unos cronos muy importantes los relega por el gran crono, la sonrisa de Pablo.

Pablo nos ayuda a los demás a valorar el presente, lo que tenemos, a no vivir en el mundo de “yupie”, es el gancho que nos amarra a la realidad, a no perdernos en muchos planes; Moises es quien hace posible una parte importantísima de esa realidad, es quien pone el aderezo a la vida de su hermano, es quien nos enseña que la sonrisa es contagiosa y que correr es un placer sea con un tiempo o con otro.